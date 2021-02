At Kolding lige nu er epicentrum for coronasmitte i Danmark, kan ledes tilbage til én skole.

Helt præcist Munkevænget Skole, hvor 70 procent af eleverne er tosprogede.

Skolelederen, Stine Kirk Jensen, mener dog ikke, at der er sammenhæng mellem, at eleverne er indvandrere, og at smitteudbruddet er kommet.

»Jeg tror ikke, det er, fordi de er tosprogede. Grunden, til det er gået så stærkt, og det er blevet et egentlig udbrud, skyldes, at det er den britiske variant,« siger Stine Kirk Jensen til B.T.

Skolen er lige nu lukket af kommunen. Foto: Claus Fisker Vis mere Skolen er lige nu lukket af kommunen. Foto: Claus Fisker

På Munkevænget Skole har 200 elever været i skole under coronanedlukningen, selvom stort set alle andre danske skoler har været lukket.

Det skyldes, at de mange tosprogede elever på skolen er en del af et sprogprøveprogram, hvilket giver eleverne krav på fysisk undervisning.

Et program, som Munkevængets Skole er en del af, da de er en del af ghettopakken.

Og det bliver man en del af, hvis over 30 procent af en skoles børn bor i et udsat boligområde.

Hvorfor den engelske variant har bidt sig fast i Munkevængets Skole, vides ikke, men Kolding Kommune har valgt at lukke skolen helt ned det næste stykke tid for at få smitten under kontrol.