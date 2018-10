Myndighederne mener ikke, at 13-årige thailandske Mint kan integreres i Danmark, men det er hun allerede, mener lederen på hendes skole i Køge.

Mandag eftermiddag steg 13-årige Atcharapan 'Mint' Yaungyai på et fly til Thailand sammen med sin mor. De danske myndigheder mener nemlig ikke, at hun kan integreres i Danmark og har derfor afslået hendes ansøgning om opholdstilladelse.

Begge Mints forældre er fra Thailand, men hendes mor, Ratre Thøgersen, er i dag dansk gift med danske Frank Thøgersen. Sammen har de fået sønnen Malick.

Mint har lært dansk på rekordtid og er glad for sin skole, hvor hun har gode venner.

Mint og hendes mor, Ratre, efter Mint kom til Danmark i 2017. Vis mere Mint og hendes mor, Ratre, efter Mint kom til Danmark i 2017.

Alligevel mener de danske myndigheder ikke, at Mint kan blive dansker.

En af dem, der kender Mint, er Thomas Kielgast, som er leder på Hastrupskolen i Køge, hvor hun har gået i en særlig modtagerklasse det seneste år. Han forstår ikke, hvordan myndighederne kan konkludere, at Mint ikke er 'integrerbar'.

»Hun ER allerede integreret. Mint er en sød, dejlig og dygtig pige. Hun taler fint dansk og har tilegnet sig de værdier, vi har på skolen. Der er ikke noget, der tyder på, at hun ikke vil kunne tage folkeskolens afgangsprøve og komme til at forsørge sig selv, når den tid kommer,« siger Thomas Kielgast.

Frank og Ratre Thøgersen blev gift på Køge Rådhus i 2014. Foto: Privat Vis mere Frank og Ratre Thøgersen blev gift på Køge Rådhus i 2014. Foto: Privat

Skolelederen undrer sig over, at hverken han eller andre på skolen er blevet hørt, da Udlændingenævnet afgjorde, at Mint ikke kan integreres i Danmark.

Men de ting, som Mint har lært i Danmark, tæller slet ikke med i vurderingen af, om nævnet vurderer hende til at være 'integrerbar,' forklarer sekretariatsleder i Udlændingenævnet, Michael Lohmann Kjærgaard. Det er nemlig i juridisk forstand ikke relevant, fordi det er sket, før hun har fået en egentlig opholdstilladelse.

»Man kigger på, hvor lang tid barnet har opholdt sig i hjemlandet uden den forælder, som er rejst. Hvor gammelt er barnet? Har det tilegnet sig hjemlandets kultur og så videre. Jo længere tid, barnet har levet adskilt fra den forælder, der bor i Danmark, jo mindre vurderes sandsynligheden for, at barnet vil blive succesfuldt integreret i Danmark,« siger han og forklarer, at man ikke vurderer kompetencer som eksempelvis det sprog, barnet har tilegnet sig i Danmark, fordi opholdet indtil videre har været såkaldt 'processuelt'.

I Red Barnet undrer man sig over, at Mint ikke kan få opholdstilladelse i Danmark. Familien bor i Køge, hvor hendes stedfar, Frank Thøgersen, til daglige bestyrer cafeteriet i Herfølge Boldklub, mens hendes mor, Ratre Thøgersen, arbejder som rengøringshjælp og er i gang med at lære dansk. Ingen af dem er på offentlige ydelser.

»Vi kan ikke gå ind i den konkrete juridiske vurdering af den her sag, men helt generelt er barnets tarv det altoverskyggende for os i Red Barnet. Hvor ligger barnets fremtid? Hvor er det trygt, og hvor er dens relationer? Og i denne sag taler vi om en pige, som synes at have en meget stærk tilknytning til nogle mennesker, der bor i Danmark,« siger politiske chef i Red Barnet, Laust Leth Gergersen.

Mint har en biologisk far hjemme i Thailand, men han har lidelsen bipolar og har tidligere været voldelig over for Mint. Hendes moster ønsker ikke at passe hende.

Laust Leth Gergersen kalder sagen for 'dybt tragisk.'

»Når man kigger på det enkelte barns tarv, så er tilknytningen til de voksne, som det er trygt ved, det, der bør være afgørende. Det er ikke mere kompliceret end det. Og med de forhåndenværende oplysninger er det meget svært ved at få øje på barnets tarv i denne sag,« siger han.

LÆS OGSÅ: 13-årig udvist af Danmark – se det gribende farvel i lufthavnen



LÆS OGSÅ: 13-årige Mint smides ud af landet mandag: Familien er knust