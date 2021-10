Et sygeplejerske. En banan. En cheerleader. En nøgenmandsdragt.

Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad 9. klasserne klæder sig ud som, når de fejrer sidste skoledag.

Men i fremtiden kan det være regler og ikke fantasien, der kommer til at sætte grænsen. I hvert fald på Vamdrup Skole.

Her er man nemlig klar til at diskutere reglerne elevernes udklædning, når den står på sidste skoledag. Det skriver Dagbladet Ringkøbing -Skjern, der har tat med skoleleder Per Rudbæk.

Han mener nemlig, at eleverne bør tænke over, at de ikke overskrider andres grænser, selvom dagen står på sjov og fest.

»Jeg mener, det er relevant at se på, om vi skal sætte et kodeks op. Nogle elever kommer for eksempel i dragter med kønsdele – som om de er en nøgen mand. På sidste skoledag må man selvfølgelig gerne udfordre konventionerne lidt, men man behøver ikke at gå over grænsen, og der går min grænse for eksempel. Det kan mit blodtryk ikke holde til,« lyder det fra skolelederen til Dagbladet Ringkøbing – Skjern.

Der er i Danmark en tradition for, at elever kaster med karameller iført udklædningstøj, når de vinker farvel til grundskolen.

Synes du, at det er ok. at lave regler for, hvilken påklædning elever må troppe op i skoledag?

Skolelederen på Varmdrup Skole understreger, at ledelsen ikke kommer til at beslutte noget uden at gå i dialog med eleverne først.

B.T har før kunne fortælle historien om elever, der endte med at forarge godt og grundigt, da de troppede op på skolen klædt ud som Islamisk Stat.