Interessen for at få sit barn på privatskole er enorm – og flere forældre vil gå langt for at sende børnene til den helt rigtige skole.

Det oplever man i hvert fald hos Skipper Clement Skolen i Aalborg, siger skolelederen, Peter Würtz, i TV 2-dokumentaren 'Flugten til privatskolen', der har premiere torsdag aften.

Over for B.T. uddyber han og medgiver, at der har været forsøg på bestikkelse i forældrenes bestræbelser på at få deres barn optaget på skolen.

»Det har det været i de enkelte tilfælde, ja. Men det er særlige tilfælde.«

Peter Würtz. Foto: Privatfoto Vis mere Peter Würtz. Foto: Privatfoto

»De fleste forældre, der har et barn stående på venteliste, kommer med deres barn og argumenterer for, hvorfor skolen ikke kan undvære ham eller hende. Ofte gør de alt for at virke interesserede, det er den typiske strategi.«

Men så er der tilfælde, som Peter Würtz kalder særlige. Hvor forældre decideret forsøger at bestikke skolelederen i forsøg på at få fremrykket børnene på ventelisten.

»De tilbyder naturalier, såsom vinterdæk og maling. Der er nogle, som har tilbudt at arbejde gratis som vikar. En enkelt forælder har også tilbudt, at jeg kunne få en speciel service på vedkommendes autoværksted,« siger Peter Würtz.

»De popper op en gang imellem, og det er vel fem procent af dem på ventelisten, der gør det. Og ja, de er tangerende desperate. Men her taler vi også om forældre, hvis barn har akut mistrivsel.«

Udsigten til at blive optaget på Skipper Clement Skolen er nemlig kilometerlang.

2.500 børn er i skrivende stund på venteliste. Peter Würtz anslår, at hvis han tilbød samtlige pladser til forældre i dag, så ville 1.000 børn møde op i morgen.

»Vores venteliste har ligget på et stabilt niveau i mange år.«

»Nogle skriver sig også op af ren safety. Vi får henvendelser hver eneste uge, hvor forældre er nysgerrige. Men jeg synes, vi har en fin balance mellem de almen interesserede og dem, der vil have en løsning næste dag.«

Seneste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at antallet af børn i privatskoler er steget fra knap 116.000 til 119.000 siden 2016.

Samtidig er antallet af børn i folkeskolen faldet fra 536.000 til 508.000 i samme periode. Men selvom Peter Würtz gerne vil imødekomme forældres ønske, er bestikkelse ikke vejen frem.

»Jeg slår det hen, for det kommer aldrig nogensinde på tale,« understreger skolelederen.

»Men vi kan ikke imødekomme alle, for vi ønsker ikke at blive større. Det er selvfølgelig frustrerende for mange – og vi ville ønske, vi kunne hjælpe – men vi har et trygt trivselsmiljø og nærhed, så vi synes ikke, vi skal være større.«

Skipper Clement Skolen har 860 elever fra 0. til 10. årgang.

Det koster mellem 1.700 og 2.000 kroner om måneden at have et barn gående på skolen.