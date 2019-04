En kvinde i niqab blev onsdag bedt om at forlade en sønderjysk folkeskole, forbi hun overtrådte tildækningsforbuddet.

»Hvis man vil i dialog med danske skoleelever, kan man altså ikke stå foran dem i niqab.«

Sådan lyder det fra skoleleder Claus Holm fra Grønvangskolen i Vejen vest for Kolding, efter at han onsdag forbød to muslimske kvinder fra organisationen 'Kvinder i Dialog' at møde skolens ældste elever.

»Vi er en offentlig institution, og vi skal forsøge at overholde landets love,« tilføjer han.

En af de to kvinder bar nemlig den særlige hovedbeklædning niqab, som dækker hele ansigtet undtagen øjnene, og det er en overtrædelse af tildækningsforbuddet, som et flertal i Folketinget vedtog sidste forår.

Loven kaldes i folkemunde for 'burkaforbuddet', fordi den gør det ulovligt for muslimske kvinder at bære niqab og burka.

Det var fire lærere i skolens udskolingsklasser, som havde inviteret kvinderne til at holde foredrag om, hvordan det er at være muslimsk kvinde i Danmark.

En dialog, som sluttede, allerede inden den kom i gang - og det ærgrer Claus Holm.

»Vi vil rigtig gerne give eleverne mulighed for at komme i dialog med muslimske kvinder, men jeg kunne godt tænke mig, at kvinderne havde haft en mere realistisk forventning til, hvordan det skulle foregå. Hvis de vil i dialog med vores elever, synes jeg, de skal overholde landets love,« siger han.

Han beskriver de to unge kvinder som 'utrolig søde og veluddannede' og understreger, at hele episoden foregik i god ro og orden.

Da de to kvinder onsdag formiddag gik forbi hans kontor, stoppede han dem og fik 'en god snak' med dem om, hvorfor han ikke mente, at det gik an at holde foredrag for eleverne iført niqab.

»Jeg spurgte, om hun ikke kunne tage niqaben af, mens hun holdt foredrag. Hvis hun ville i dialog, syntes jeg, det var smart, at hun overholdt landets love. Det ønskede hun ikke, og så kunne vi ikke gennemføre arrangementet,« siger skolelederen, som også var nervøs for, at mødet kunne give en konflikt med eleverne.

»At nogle af dem ville synes, det var mærkeligt eller ubehageligt, når nu det er forbudt at være tildækket,« forklarer han.

Kvinden i niqab fortalte ifølge skolelederen, at hun lige havde fået en dom for at overtræde tildækningsforbuddet.

Alligevel ønskede han ikke selv at melde sagen til politiet.

»Jeg sagde bare til dem, at det ikke kunne lade sig gøre (at tale med eleverne, red.), og så gik de igen. Det synes jeg ikke, politiet skal spilde deres tid med.«

Han ærgrer sig over, at besøget ikke blev til noget.

»Vi ønskede, at vores elever skulle møde nogle unge, moderne muslimske kvinder. Den snak ville vi gerne have haft, og så er det ærgerligt, at det ikke kunne gennemføres. Vi vidste jo ikke, at en af dem ville komme i niqab.«

Grønvangskolen i Vejen har over 900 elever, hvoraf 10 procent har anden etnisk herkomst end dansk.

Claus Holm fortæller, at skolen ikke har problemer med religion eller kulturelle forskelligheder, og derfor er han også ked af sagen, som dukkede op i JydskeVestkysten efter et anonymt tip fra en forældre.

»Vi har ingen interesse i, at sådan nogle yderliggående konflikter kommer til at præge vores skole og vores lokalsamfund. Vi har overhovedet ingen problemer med den slags. Jeg vil være ked af, hvis nogen tolker det her som om, at vi har noget imod muslimer. Det har vi overhovedet ikke.«

B.T. har talt med den muslimske kvinde, som af sikkerhedsmæssige hensyn ikke ønsker at optræde som andet end fornavnet 'Miriam.'

»Jeg er stadig traumatiseret over oplevelsen og chokeret over at møde sådan en holdning fra en skoleleder. Jeg møder nærmest dagligt folk, der dømmer mig på grund af niqab'en, men det er anderledes at opleve, når det kommer fra en skoleleder, som normalt står for anerkendelse og tolerance,« siger hun.

Også Miriam ærgrer sig over, at mødet med eleverne ikke blev til noget, men hun forstår ikke skolelederens reaktion. Ifølge hende var det nemlig en del af aftalen, at hun var tildækket.

»Det er hyklerisk og mærkeligt. Jeg var netop inviteret til at fortælle om, hvordan det er at være tildækket, så det giver jo ingen mening, at jeg skulle tage niqab’en af,« siger hun.

Miriam henviser til, at det ifølge lovgivningen er lovligt at bære niqab eller burka, hvis det 'tjener et anerkendelesesværdigt formål' som eksempelvis, når man deltager i en demonstration eller et debatmøde, og derfor mener hun ikke, at det var lovbrud at holde et foredrag på en skole iført niqab.

»Den her episode viser bare, at politikernes ønske om at frigøre den muslimske kvinde i virkeligheden handler om at fortie og drukne muslimske kvinders stemmer.«

Miriams fulde navn er redaktionen bekendt.