En dansk-russisk lærer fra Nordvestskolen i Helsingør har været i modvind, efter hun er blevet anklaget for at undervise i russisk propaganda og russisk kultur.

Det beskrev Berlingske søndag.

Søndag aften har ledelsen på Nordvestskolen redegjort for skolens side af sagen.

Og her bliver anklagerne mod læreren pure afvist. I skolens redegørelse over forløbet, som B.T. er i besiddelse af, står der, at »to elever 3. februar kontakter ledelsen, fordi de er sure på den dansk-russiske lærer, men på grund af sprogbarrieren forstår ledelsen ikke, hvad det drejer sig om«.

Kort efter kommer den dansk-russiske lærer, som har boet i Danmark i 30 år, op på kontoret sammen med en anden dansk lærer, hvor sidstnævnte er »vred, frustreret og forarget over de pågældende elevers adfærd over for den dansk-russiske lærer«.

De to lærere beretter om en meget »grov adfærd fra de to elever, hvor de har skrevet en række grove udsagn på ukrainsk møntet på den dansk-russiske lærer, samt midt i lektionen at have afspillet og sunget den ukrainske nationalmelodi/sang som provokation over for læreren«.

Senere samme dag skriver ledelsen nedenstående besked til alle forældre i den pågældende 6. klasse, hvor eleverne går.

Beskeden, som rektoren sendte til forældrene i den pågældende klasse. Vis mere Beskeden, som rektoren sendte til forældrene i den pågældende klasse.

Beskeden resulterer i tre forældrereaktioner, der, ifølge redegørelsen, primært går på, at de ikke vil finde sig i, at der er en dansk-russisk lærer i klassen.

Nogle forældre har nemlig langtfra samme syn på sagen, som skolen har. Ifølge flere forældre gentager læreren »russiske narrativer« om krigen og underviser i russisk kultur.

»Jeg respekterer alt, hvad Danmark gør for os flygtninge fra Ukraine. Men siden en russisktalende lærer dukkede op i din skole, er vores ukrainske børn af en eller anden grund begyndt at få en masse problemer. Det er meget nemt at anklage børn for racisme, når de ikke kan forsvare sig ordentligt,« har en af forældrene skrevet til ledelsen ifølge Berlingske.

Forældrene mener ikke, at skolen forstår, at det kan påvirke ukrainske børn at blive undervist af en russisk lærer.

Efter rektorens mail til forældrene er der en dialog mellem ledelsen og en mor, men ellers er der stille i sagen indtil fredag 24. februar.

I redegørelsen fremgår det, at to ukrainske elever 24. februar vil gå ind i et lokale, hvor den dansk-russiske lærer er i gang med at undervise en anden klasse. Det er, ifølge redegørelsen, med intentionen om at »fremvise det ukrainske flag som provokation mod den dansk-russiske lærer«.

Her prøver en anden lærer at forhindre de to elever i at gå ind klasselokalet, der ikke er deres eget. Da dette ikke er muligt, tager læreren det ukrainske flag og beder de to elever om at følge med op på kontoret, så de kan snakke i fred og ro, lyder det.

Det ender i en kort dialog, men det ender med, at eleverne låser sig grædende inde på toilettet. Efterfølgende forlader de skolen. Samme dag har sagen også sat sine spor hos lærerne, og nogle af lærerne bryder sammen, skriver skolen i sin redegørelse. Der er derudover indkaldt krisepsykolog til lærerteamet mandag formiddag

Leder af Helsingør Skole Kari Jørgensen, der også har ansvaret for Nordvestskolen, bekræfter, at lærerne har været påvirket af sagen.

»De har oplevet et fundamentalt angreb på deres arbejde såvel som på det danske samfund. Vi er en multietnisk skole, hvor en af vores værdier er, at der er plads til alle,« siger Kari Jørgensen til B.T.

Kan du 100 procent afvise, at læreren har undervist i russisk propaganda og kultur?

»Jeg tænker bestemt ikke, at der har været undervist i det overhovedet. Hun underviser klassen i musik, og det har været to eller tre gange. Jeg føler mig helt tryg.«

Har det hele beroet på én stor misforståelse?

»Der er rigtig mange følelser i det her. I artiklen giver en mor udtryk for, at det danske samfund har inviteret dem herop, og at vi skal leve op til den støtte. Det er også det, vi mener, at vi gør, men der er noget i kommunikationen, der ikke har mødt hinanden.«

En mor fortæller, at hun ikke vil sende sin søn tilbage, før læreren er væk. Er det noget, I vil handle på?

»Vi arbejder ikke med, at det skal stilles op på en sådan sort-hvid måde. Det skal tages i en dialog, hvor vi skal være nysgerrige på, hvad der skal til, før moren føler sig tryg. Det må tage den tid, det skal tage.«

Det har foreløbig heller ikke været muligt at få en kommentar fra forældrene til skolens redegørelse.

B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra den dansk-russiske lærer, men det har ikke været muligt.