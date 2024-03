Lærerne flygter fra folkeskolen i hobetal.

Det står klart efter lige knap 1.000 lærere det seneste år har forladt klasselokalet. Det er på trods af, at politikerne på Christiansborg de seneste har kastet milliarder af kroner efter lærerne for at holde dem ved tavlen, viser nye tal, TV2 har fået adgang til.

Antallet af lærere har været stødt faldende siden 2015, men på trods af det erkender Danmarks Lærerforening, at der er tale om et annus horribilis.

»Det er gået ned ad bakke siden skolereformen i 2014. I år har den fået et ekstra nøk i den forkerte retning,« siger Regitze Flannov, forkvinde for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

I 2020 indgik Den socialdemokratiske regering en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet, som sendte 275 millioner kroner til kommunernes folkeskoleområde.

Det beløb steg til 807 millioner kroner i 2023.

Pengene havde til hensigt at hente 1.231 flere lærere til folkeskolen, skriver Folkeskolen.

Sådan gik det som bekendt ikke.

Andreas Rasch-Christensen, skoleforsker ved VIA University College, fortæller, at problemet for alvor opstår, når der er færre lærere per elev.

Danmarks Statistik viser dog, at lærerne er gået hånd i hånd ud af skolen med 33.000 elever.

Det betyder, at antallet af elever pr. lærer stabilt har ligget på 16 i perioden - dog med decimale udsving.

Alligevel tyder noget på, at kvaliteten af undervisningen også styrter mod jorden.

Sidste års Pisatest viste, at Danske elever er blevet væsentligt dårligere til at regne og skrive de seneste år.

Et problem Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) indikerede, at han ville tage sig af.

»Hvis jeg er så heldig også at være minister her om tre år, så skal de tal se anderledes ud,« sagde han.