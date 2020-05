En skolelærer er blevet sigtet for at overlade føreretten til en 16-årig elev. Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

Derudover er den 16-årige elev sigtet for at køre bil uden førerret. Det siger Erik Lindholt, der er vagtchef hos Sydjyllands Politi, til B.T.

»Vores indsatsleder ringer ind, fordi en voksen person står med tre unge på en parkeringsplads. Det viser så, at personen har lader den 16-årige køre rundt på pladsen.«

Episoden skete mandag formiddag.

Skolelærer får en lille udfordring ved næste forældremøde, efter at han i dag er blevet sigtet for at overdrage føreretten af hans bil til en 16-årig skoleelev. Eleven ligeledes sigtet og skolens ledelse vil blive underrettet. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 12, 2020

Vagtchefen kan ikke oplyse, hvem læreren er. På nuværende tidspunkt kan han kun fortælle, at det skete i deres område.

Erik Lindholt tilføjer, at Sydjyllands Politi nu vil gå videre med sagen.

»Det er klart, at vi kommer til at underette skolens ledelse samt drengens forældre.«

De tre unge, der stod med person på parkeringspladsen, var elever.