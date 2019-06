Torsdag aften blev det vedtaget, at to skoler skal lægges sammen i Guldborgsund Kommune. Det er dog ikke lige populært hos alle.

Det drejer sig Lindeskovskolen, hvor mange tosprogede elever går, samt Østre Skole.

De to skoler bliver nu lagt sammen til én for at få Lindholmkvarteret i Nykøbing Falster væk fra regeringens ghettoliste.

Og det er mange forældre på Østre Skole mildt sagt utilfredse med.

Erik Leth er ked af, at skolerne skal sammenlægges. Foto: Privat Vis mere Erik Leth er ked af, at skolerne skal sammenlægges. Foto: Privat

En af dem er Erik Leth. Han er far til to børn, der går på Østre Skole. Han beskriver kortfattet til B.T., hvordan han har det dagen efter, at sammenlægningen blev besluttet.

»Jeg er frustreret,« siger Erik Leth med trist mine.

»Jeg har svært ved at se dem være en del af den nye skole. Og mine børn er kede af det.«

Også Karen Jørgensen er trist over beslutningen.

Karen Jørgensen og hendes mand er bekymret for deres døtres fremtid, hvis de skal gå på den sammenlagte skole. Foto: Privat Vis mere Karen Jørgensen og hendes mand er bekymret for deres døtres fremtid, hvis de skal gå på den sammenlagte skole. Foto: Privat

Hun har selv to døtre, der går på Østre Skole i 1. og 3. klasse.

»Min mand er meget bekymret. Han er selv lærer og har tosprogselever, og han siger, det tager rigtigt meget af hans tid at bruge på at forklare og sætte dem ind i det hele,« siger Karen Jørgensen og fortsætter:

»Han er bekymret for vores børns faglighed. Det er jo to meget spredte kulturer, der skal blandes på én skole. Og det er vi bekymret for, om kan lade sig gøre.«

Karen Jørgensen vil dog godt pointere, at hun ikke har noget imod tosprogede elever.

Hun mener blot, at det bliver en for stor opgave med en sammensat skole.

»Vi er ikke racister. Vores børn leger både med Ida og Mohammed. Og alle børn har brug for at se forskelige kulturer, for sådan er det danske samfund. Men at vi skal parres med en skole, hvor 80 procent af 170 elever er tosprogede, det har jeg svært ved at se.«

Den frygt, som både Erik Leth og Karen Jørgensen har, kan Karina Pedersen slet ikke genkende.

Hun er lærer på 20. år for 7. og 9. klasse på Lindeskovskolen og har kun positive ting at sige.

Karina Pedersen har været lærer i 20 år på Lindeskovskolen og har også arbejdet som repræsentant for skolen. Vis mere Karina Pedersen har været lærer i 20 år på Lindeskovskolen og har også arbejdet som repræsentant for skolen.

Karina Pedersen forstår dog godt, at forældrene er bekymret, men hun mener også, at bekymringen ikke bygger på sandheden.

»Jeg har jo et kendskab til skolen, som jeg ikke har fra rygter, men af egen oplevelse. Min holdning er, at man skal være bekymret med rette. Og lige nu, synes jeg ikke, de bekymringer, der er, i forhold til vores elever, er med rette,« siger hun til B.T.

»Tosprogede børn kan godt være længere tid om at lære de ting, man skal lære i skolen. Men omkring i 8. og 9. klasse indhenter de det. Hos os kan man se, at de danske børn, der går ud af 9. klasse, ikke får lavere karakterer,« siger Karina Pedersen.

Hun er mest af alt ked af, at hele problemstillingen især går ud over børnene.

Karina Pedersen er af en elev blevet fortalt, at der florerer Snapchat-beskeder, hvor der blandt andet står: 'Øv, jeg vil ikke ud på den skole. Det er en lorteskole' .

Og det gør hende trist, at et kommende samarbejde mellem skolerne skal starte på en negativ baggrund.

»Hvis vores elever gør eller siger noget tilbage eller kommer i konflikt, vil de jo leve op til det billede, der er ved at blive skabt. Der er et enormt pres på de her elever, men vi siger, de skal vende ryggen til og ikke svare igen. Også selvom de bliver skældt ud og snakket grimt om.«

Janne Edvardsen har selv børn, der går på Lindeskovskolen, og det er hun generelt meget tilfreds med.

Janne Tribler Edvardsen har selv børn, der enten går på Lindeskovskolen eller er gået ud. Foto: Privat Vis mere Janne Tribler Edvardsen har selv børn, der enten går på Lindeskovskolen eller er gået ud. Foto: Privat

Hun tror, at forældrene på Østre Skole har et forkert billede af, hvordan tingene foregår på Lindeskovskolen.

Hendes datter, Mathilde, går i 7. klasse og trives som på enhver anden normal folkeskole.

»De tosprogede elever er jo hendes kammerater. Jeg tænker ikke, det er en udfordring, som andre ser det. Det er jo noget multikulturelt, hvor de får en forståelse for andre mennesker og kulturer, og det synes jeg er berigende, frem for at synes, det er en udfordring,« siger Janne Edvardsen til B.T.

Hun mener også, at lærerne gør en kæmpestor indsats for at integrere de tosprogede elever så godt som muligt og samtidigt rumme elevernes forskelligheder.

Østre Skole vs. Lindeskovskolen Et stort flertal i byrådet i Guldborgsund Kommune vedtog torsdag aften, at Østre Skole og Lindeskovskolen i Nykøbing Falster skal sammenlægges.

490 elever skal derfor skifte skole til et område, der står på regeringens såkaldte 'ghettoliste'.

Torsdag aften var 150 forældre og børn fra Østre Skole mødt op for at demonstrere mod sammenlægningen.

23 byrådsmedlemmer stemte for, én undlod at stemme og fem medlemmer fra Dansk Folkeparti stemte imod.

Boligområderne bliver vurderet ud fra fem kriterier - hvis tre er opfyldt, er området på ghettolisten:

Tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse.

Andel indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Kriminalitet.

Uddannelsesniveau.

Gennemsnitlig indkomst. Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og DR

»Jeg tror, man har en forestilling om, at man ikke samarbejder med de tosprogede forældre, fordi de bliver væk. Men til vores forældremøder møder de bestemt op. Selvfølgelig har nogle tolk med, men fælles for alle er, at vi engagerer os i skolen og i børnene.«

Janne Edvardsen har også to andre børn, der begge er blevet færdige med 9. klasse på Lindeskovskolen og er gået ud med et flot karaktergennemsnit.

Hun er generelt positivt stemt over for den nye skole.

»Nu hvor beslutningen er taget, håber jeg, at forældrene på Østre Skole vil få det bedst mulige ud af det og tage imod tilbuddet i stedet for at flytte deres børn ud på andre skoler, hvor der sikkert også er udfordringer.«