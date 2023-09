En skoleklasse på 21 elever i Sæby måtte afbryde idrætstimen i Sæbygård Skov, da en sværm af aggressive gedehamse gik til angreb.

Seks elever fik kraftige bid, og én blev udsat for en større tur end de øvrige ramte, hvilket gjorde hende meget forskrækket, skriver TV 2 Nord.

Klassen vendte tilbage til skolen med det samme.

Ekspert har aldrig set noget lignende

Samme dag blev en lokal mand i området også angrebet af gedehamsene, og en naturvejleder udtaler til TV 2 Nord, at han aldrig har »oplevet gedehamse i en sådan grad«, som Sæbys borgere nu beretter om.

Gedehamsen er et territorialt rovinsekt, som kan blive aggressivt, når mennesker kommer for tæt på, hvilket derfor frarådes.

Selvom gedehamse kan være generende, spiller de alligevel en vigtig rolle i økosystemet, idet de er effektive jægere og holder bestanden af andre skadedyr – for eksempel kållarver – nede.

Flere hvepse end normalt i år

Skadedyrsfirmaet Kiltin betegner gedehamsen som 'en form for hveps', og netop hvepse har der været særligt mange af denne sensommer.

Teknisk chef hos Rentokil Skadedyrskontrol, Claus Schultz, fortæller DR, at firmaet i august havde fjernet mellem 15 og 20 procent flere hvepseboer fra kunder end i 2022.

Sensommeren er den tid på året, hvor hvepsene er mest aggressive og tilbøjelige til at angribe mennesker.

Overfor DR råder skadedyrsbekæmperen til at være særlig opmærksom på, om dyret opholder sig i flasker med drikkevarer – for eksempel sodavand, som hvepse er glade for – da en hveps kan finde på at stikke mennesker i halsen, hvis den først kommer ind den vej.

Et gammelt husmorråd, der skal lokke hvepsene væk, går på, at man skal placere et åbent syltetøjsglas med syltetøj væk fra det område, hvor man tager ophold.