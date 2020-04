Det er for tidligt at beslutte, at sommerens eksaminer i 9. og 10. klasser aflyses, mener Danske Skoleelever.

Danmarks Lærerforening er for hurtig på aftrækkeren, når foreningen anbefaler regeringen at aflyse årets afgangsprøver.

Sådan lyder det fra Thea Enevoldsen, formand for Danske Skoleelever.

- Vi synes, det er for tidligt at trykke på aftrækkeren og aflyse prøverne.

- Det, vi hører fra mange er, at nødundervisningen har været af en fin kvalitet.

- Og hvis skolerne åbner gradvist, vil alle være indstillet på at klø ekstra meget på, siger Thea Enevoldsen.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, mener, at regeringen hurtigst muligt bør melde ud, at prøverne denne sommer droppes.

Selv hvis regeringen tillader, at skolerne gradvist åbnes efter påske, bør prøverne ifølge lærerformanden aflyses.

- Vi åbner jo ikke bare hele skolen. Kommunernes Landsforening har meldt ud, at der vil gå flere dage, før de rent logistisk er parate til at åbne skolerne. Så bliver det jo nogle få elever.

- Der vil også være nogle lærere, der ikke må møde, fordi de er i risikogruppen.

- Alle de usikkerhedsmomenter gør, at vi synes, det er det rigtige at droppe afgangsprøverne, siger Anders Bondo Christensen.

Men skoleeleverne mener, det er en forhastet konklusion at drage.

- Hvis skolen gradvist genåbner, bør man prioritere afgangseleverne.

- Og hvis vi sammenligner med lærerlockouten i 2013, så lykkedes det jo dengang at gennemføre eksaminer for 9. klasse, uden at vi så et stort fald i fagligheden, siger Thea Enevoldsen.

Under lockouten i 2013 var skolerne lukkede i en måned, men alligevel blev de skriftlige og mundtlige prøver gennemført.

Thea Enevoldsen mener, at alle parter bør strække sig langt for at få prøverne afviklet, selv om skolerne har været lukket siden 16. marts.

- For rigtig mange elever er det første gang, at de skal sidde i en eksamenssituation omkring det grønne bord.

- Det sker i kendte rammer og med kendte lærere omkring sig.

- Det er en enorm vigtig læring, og den vil vi nødigt være foruden, siger Thea Enevoldsen.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har ingen kommentarer til sagen, oplyser ministeriet.

Flere medier erfarer, at statsminister Mette Frederiksen (S) mandag vil holde et pressemøde om en mulig gradvis åbning af landet.

/ritzau/