Fremfor at skabe mobilfrie skoler, skal man fokusere på at skabe attraktive alternativer, mener organisation.

Eleverne i grundskolen skal lære at forstå, at man skal vælge fællesskabet, undervisningen og arbejdet til.

Og det løser man ikke ved at fjerne mobiltelefonerne i undervisningen.

Sådan lyder det fra Laura Drachmann Poulsen, formand i Danske Skoleelever, efter at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tirsdag præsenterede 12 anbefalinger til skærmbrug i skolen.

Anbefalingerne dækker blandt andet over, at der skal indføres mobilfrie skoler, ligesom der kun skal bruges skærme, når det er "didaktisk og pædagogisk hensigtsmæssigt".

Desuden skal adgangen til ikke-relevante hjemmesider spærres, lyder det.

- Jeg synes, det er mærkeligt. På mange arbejdspladser er telefoner til rådighed i dagstimerne, og der er en forventning om, at man som voksen godt kan finde ud af at styre det, siger Laura Drachmann.

- Det er lige netop det, som vi elever også skal lære.

Hun mener således, at det er positivt, at der kun er tale om anbefalinger.

Det er ifølge formanden vigtigt at få teknologiforståelse ind i skolen, så alle forberedes på en mere digital fremtid.

Men der er også et dannelseselement i, at eleverne prøver kræfter med teknologien i praksis, lyder det.

- Det handler meget om de forskellige alternativer, der er til rådighed. For der skal være alternativer, som vi vil vælge til. Det gælder blandt andet fællesskaberne og undervisningen, siger Laura Drachmann.

Hun har svært ved at tro, at elever ville vælge Instagram til fremfor fodbold med deres kammerater.

For hvis man synes, at det er meningsfuldt at gå i skole, og der er nogle kammerater, man ønsker at spille med, så lægger eleverne automatisk telefonerne væk, lyder det.

Ifølge Rasmus Edelberg, der er landsformand i organisationen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen, Skole og Forældre, er mobiltelefoner kun en lille del af det samlede billede for skærmbrug i skolen.

For det er særligt digitale undervisningsplatformer, som giver meget ensformig og ikke særlig dialogbaseret undervisning, siger han.

- Jeg tror, vi skal gøre os umage med at få mere fokus på, hvad vi vil med indholdet, og hvad skolens eksistensberettigelse er.

At få elever til at blive mindre forstyrret af telefoner i undervisningen er en proces, der har været i gang i flere år. Derfor kommer anbefalingerne lidt på bagkant, mener Rasmus Edelberg.

- De (anbefalingerne, red.) samler op på, hvad der er gængs praksis. Jeg tænker, at det vil være svært at finde en skole, hvor det er helt normalt, at mobiltelefonerne ligger fremme i timerne.

De fleste skolebestyrelser har således allerede i forvejen lavet principper for at få mobilerne ud af undervisningen, medmindre de har et specifikt formål, lyder det.

Skal man lære eleverne at bruge mindre tid foran skærmen, er det også vigtigt, at forældre tager et medansvar og holder styr på, hvordan deres børn benytter sig af skærme i fritiden.

- Skærmene er alle vegne, så lige præcis mobiltelefoner i klassen er en vigtig del, som vi kan håndtere, men så er der alt det andet, siger Rasmus Edelberg.

/ritzau/