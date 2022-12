Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 11-årig dreng måtte løbe i sikkerhed, da han blev jagtet på vej hjem fra Skæring Skole nord for Aarhus.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Da Maibritt Pedersens 11-årige søn skulle hjem fra sin skole tirsdag eftermiddag, forsøgte en mand i en sølvgrå bil at komme i kontakt med drengen.

»Da min søn går forbi bilen, kører den lige så stille frem ved siden af ham. Han går lidt tilbage, fordi han tænker, det måske kunne være mig. Men det var en fremmed mand. Og da manden åbner døren i passagersiden, løber min søn,« fortæller Maibritt Pedersen til TV 2 Østjylland.

Hun fortæller desuden, at hendes søn ringede og lød rystet i stemmen, mens han blev forfulgt af manden, der var steget ud af bilen og var sat i løb efter drengen.

Manden ombestemte sig efterfølgende og vendte tilbage til sin bil for at køre efter drengen i bilen.

Men Maibritt Pedersen når at fortælle sin søn, at han skal løbe hen til sine bedsteforældre, der bor tæt på skolen.

Efter han panisk banker på døren, bliver der heldigvis åbnet, inden den fremmede mand når at indhente ham.

Pædagogisk leder på Skæring Skole, Jeppe Gissel Eriksen, fortæller, at man ikke er bekendt med, at andre elever skulle have været udsat for noget lignende. Alligevel skrev han om hændelsen på Aula for at informere de andre forældre.

»Vi kender ikke mandens hensigter, men umiddelbart lyder opførslen mistænkelig og bekymrende. Så vi besluttede at skrive ud for at gøre opmærksom på, at det her er sket, for at hejse et flag og sige, at man gerne må være lidt ekstra opmærksom,« siger pædagogisk leder Jeppe Gissel Eriksen.

Episoden er sidenhen blevet anmeldt til politiet.