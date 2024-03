På Agedrup Skole tager skolebestyrelsen sag om vold og krænkelser "meget seriøst", lyder det til forældre.

Skolebestyrelsen på Agedrup Skole kalder sag om vold, trusler og krænkende adfærd "dybt beklagelig" i en kortfattet besked til elevernes forældre.

Det sker efter et ekstraordinært møde i bestyrelsen, skriver Fyens Stiftstidende.

- Det er dybt beklageligt, at elever på Agedrup Skole har været udsat for voldsom adfærd og krænkelser, og at mange forældre ikke føler, der er taget tilstrækkeligt hånd om det, lyder det blandt andet.

Sagen kom frem mandag, da Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn kunne fortælle, at over 100 forældre til børn på skolen havde sendt et brev til undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og Odense Kommune.

Den uacceptable adfærd dækker ifølge forældrene over elevers trusler med kniv ned til 4. klasse, indtag af alkohol og euforiserende stoffer, krænkelser af seksuel karakter samt vold og tæsk i anledning af at børn fylder 11 år.

Ifølge forældrene bliver deres bekymring ikke taget alvorligt af skolens ledelse. Derfor skrev de brevet.

Skolebestyrelsen gør det klart i beskeden, at de tager sagen "meget seriøst", og at man "ønsker alt det bedste for Agedrup Skole, hvor læring og trivsel skal gå hånd i hånd".

Det understreges desuden, at man også oplever dedikerede medarbejdere på skolen, som har et ønske om at skabe et miljø med tryghed og anerkendelse.

Skolebestyrelsen vil ikke stille op til interview om sagen.

Tirsdag formiddag lød det fra børn- og ungerådmand i Odense Kommune Susanne Crawley Larsen (R) i et skriftligt svar, at hun forventer, at Børn- og Ungeforvaltningen har skabt et overblik i løbet af et par dage.

Flere medlemmer af Odense Byråd sagde desuden tirsdag, at elever, der står bag angivelige voldelige episoder og trusler, skal fjernes fra skolen.

/ritzau/