Tilbage i december blev det på et møde besluttet, at voksne ansatte ikke må drikke sodavand i spisepauserne på Forberedelsernes Grunduddannelse Østjylland.

Det blev gjort forbudt og understreget med så stor alvor, at gentagende overtrædelser ville være fyringsgrund. Ligeså med rygning.

Med andre ord ville tre colaer i spisepausen over to år betyde en fyreseddel til en lærer.

De stramme regler blev sendt ud i en intern mail til medarbejderne på uddannelsesinstitutionen Forberedende Grunduddannelse Østjylland.

Årsagen er, at lærere og medarbejdere skal være rollemodeller overfor eleverne, som heller ikke må drikke sodavand i spisepauserne.

Ikke længe efter kaldte Danmarks Lærerforening det for 'ude af proportioner' og uddannelsesforbundet for 'voldsomt'.

Ingen af dem havde hørt om lignende forbud før. På skolen i Randers fik sanktionerne dog heller ikke lov at træde i kraft for alvor.

I en ny intern mail, som B.T. har set, skriver direktør Kim Kabat, at man på et nyt møde i skolens samarbejdsudvalg har valgt at ændre i reglerne.

Nu kan lærerne ikke længere blive fyret for at overtræde læskedriksreglen på skolen. I stedet kan det udløse en henstilling og en skriftlig påtale.

Yderligere sanktioner kan indføres, hvis personalet drikker læskedrikke i 'pædagogisk samvær med eleverne', men uddybes ikke.

Første gang Kim Kabat hørte, at udvalget havde besluttet, at overtrædelser af læskedrikpolitiken kunne være fyringsgrund, blev han også forbløffet.

Han støtter derfor også, at udvalget på skolen nu har fundet en anden måde at håndhæve sine regler på.

»Det er ikke længere tilfældet, at man kan blive fyret for at drikke cola. Vi synes, at reglerne var for firkantede,« siger han.

Den konklusion var man på skolen allerede nået frem til kort efter mødet i samarbejdsudvalget i december, tilføjer han.

Sanktionerne er nu blevet mildere, men læskedrikspolitiken lever dog stadig.

Skolen forventer fortsat, at personalet fremstår som rollemodeller for eleverne omkring indtagelse af læskedrikke.

Det er nemlig i overensstemmelse med skolens værdier.

»Jeg synes stadig, at det er en vigtig politik. Vi skal arbejde med sundhed, og det er ét sted, hvor vi kan tage fat. Vi arbejder også på at få grønnere mad på bordet i kantinen,« forklarer Kim Kabat.

Læskedrikspolitiken, som lige nu også gælder for eleverne, skal dog snart i høring i det nyopstartede elevråd.

Bliver reglerne ikke godkendt der, vil det i sidste ende kunne medføre, at skolen helt dropper forbuddet mod læskedrikke.