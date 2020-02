På Erlev Skole i Haderslev har man måtte tage nye metoder i brug for at stoppe elevernes digitale adfærd.

Helt konkret er det kommet skoleledelsen for øre, at der foregår en speciel deling af billeder blandt eleverne på den jyske skole.

Det skriver JydskeVestkysten.

'Det er kommet os for øre, at der igen på sociale medier bliver delt billeder blandt børn. Herfra skal derfor lyde en opfordring til, at I som familier drøfter "kammeratlig"-deling af forskellige billeder mm. - og de konsekvenser for både den krænkede og én selv, det måtte få', fremgår det af en besked, som skoleleder, Karsten Rudbeck Jessen, har sendt ud til elevernes forældre på skolens Intranet.

Ved du noget om situationen på Erlev Skole eller går dit barn på en skole, hvor der også har været problemer med deling af billeder? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Til JydskeVestkysten fortæller skolelederen, at der er ved at ske et skred blandt eleverne.

»Vi har ikke en konkret sag, men vi kan mærke, at der er noget derude. Der er en fornemmelse af, at nu er der ved at ske et skred, enten ved at eleverne taler grimt til hinanden, eller at de skriver grimt til hinanden. Det vil vi stoppe, inden det griber om sig. Vi gør det for at forebygge. Det er jo nemmere end at lappe bagefter,« siger Karsten Rudbeck Jessen.

Desuden gør han klart, at han ikke helt præcist er klar over, hvilke billeder der er tale om, men at han er blevet opfordret til at sende beskeden af en trivselsmedarbejder.