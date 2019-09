Det var med følelserne uden på tøjet, da klimaaktivisten Greta Thunberg i hårde vendinger talte til verdens ledere i FN.

Den kun 16-årige piges fødder kunne knap nok nå jorden, men hendes stemme nåede helt ned til de bagerste rækker ved åbningen af klimatopmødet i New York.

»Jeg burde ikke være her. Jeg burde være i skole på et andet kontinent. Alligevel kommer I til os unge for at finde håb,« sagde hun. »Hvor vover I?«

Mange anerkender Greta Thunbergs indsats og kamp for klimaet, og andre, som præsident Trump, tager hendes alvorlige anklager og verdensbillede mindre seriøst.

Anna 15 år Sankt Petri Skole og Marie 15 år Sankt Petri Skole

Spørger man blandt danske børn og unge, så skal man tage Greta Thunberg seriøst. Det gør de selv, og de deler også hendes hovedrysten af den ældre generations manglende handling.

»Det er godt, at vi har nogen som hende, der kan give de voksne en skideballe. For det fortjener de virkelig,« siger 15-årige Anna fra Sankt Petri Skole.

Hun har sammen med syv andre jævnaldrende set talen fra klimatopmødet i mandags. De mener alle, at svenske Greta Thunberg tager en vigtig opgave på sine skuldre. Det er derfor helt forståeligt, at hun i sin tale virker både følelsesladet og rasende. Det samme mener tre klassekammerater på Østerbro Lilleskole.

»Der er meget pres på hende. Mange unge regner med, at hun vil tale for os unge. Det er de færreste, som tør stille sig op foran hele verden på den måde,« siger 14-årige Anna.

Ruben 15 år fra Østerbro Lilleskole, Storm 15 år og Anna 14 år.

»Hun er formentlig også usikker på, om de tager hende seriøst eller ej,« tilføjer 15-årige Storm.

Deres klassekammerat Ruben fornemmer også, at de 'voksne' ikke tager den unge klimaaktivst seriøst på grund af hendes alder. Før Greta Thunberg var børn og unge uden stemme i klimadebatten.

»Der er mange på vores alder, som føler, at vi ikke kan gøre noget, fordi vi er børn. Hun bryder den forestilling, når hun taler i FN og bruger sin stemme for os.«

Når den 16-årige pige, som desuden er diagnosticeret med Aspergers syndrom, får taletid hos beslutningstagerne, så lytter de otte skole- og gymnasieelever opmærksomt med. Det samme mener de, at alle andre bør. Samtidig beundrer de hendes kamp for klimaet, da det ikke kan være nemt at løfte det ansvar, som hun har påtaget sig.

Alma 17 år fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole, Edith 16 år og Toprak 17 år.

»Hun tager en for holdet. Som hun selv siger, så mister hun noget af sin barndom,« siger 17-årige Anne, der går i 1.g på Ingrid Jespersens Gymnasieskole.

»Greta er en af grundene til, at klima er blevet de unges kamp, men det må være hårdt for en 16-årig pige at have så meget indflydelse og være så fremtræden,« siger veninden Edith.

Klassekammeraten Toprak tror også, at mange forventer store ting af Greta Thunberg, hvilket kun gør presset endnu større.

»Det er godt, at de unge har en, som de kan se op til, men hun står over for meget pres. Der er så mange, der forventer store ting af hende,« siger han.