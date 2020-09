Randers Lille Skole holder de næste ni dage lukket på grund af coronavirus.

Det skriver Randers Amtsavis.

13 elever og to fra personalet er ifølge avisen blevet smittet med coronavirus.

Det er skoleleder Peter E. Knøss, som har truffet beslutningen.

Randers Lille Skole Foto: Google Streetview Vis mere Randers Lille Skole Foto: Google Streetview

»Vi forsøgte i ugen at have is i maven, men fredag ventede vi på svar fra fire, der var blevet testet, og da de tikkede ind positive, så tog jeg beslutningen natten til lørdag om at lukke skolen helt. Derfor har vi skrevet ud til forældre her lørdag, og jeg har været i kontakt med 50 forældre i dag,« siger Peter E. Knøss til Randers Amtsavis.

Lukningen af skolen kommer på en dag, hvor der faktisk er konstateret et fald i antallet af smittede på landsplan. I alt er der blevet bekræftet 424 nye smittetilfælde siden lørdag. Tallet er markant lavere end antallet af nysmittede fredag og lørdag, hvor det begge dage var over 600.

Stigningerne de foregående to døgn dækker over de højeste daglige stigninger i smittetallet, der er registreret, siden det første tilfælde blev opdaget i Danmark i slutningen af februar.

I alt overskrider 72 kommuner den såkaldte bekymringsgrænse, som ligger på 20 smittede per 100.000 indbyggere. Listen toppes af Læsø, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk og Brøndby. Dog skal det tilføjes, at Læsø er en lille kommune, hvorfor der kun er tale om fire tilfælde den seneste uge.