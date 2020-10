Ahlmann–Skolen i Sønderborg lukker tirsdag både skolen og fritidsordningen helt ned.

Det skyldes, at skolen er ramt af to nye coronatilfælde og nu vil have tid til smitteopsporing.

Det oplyser skolen til TV Syd.

Mandag aften blev en medarbejder og en elev mandag testet positiv for coronavirus.

Det drejer sig om en medarbejder i skolens specialklasse og klub og en elev i 2. klasse.

Det er især den smittede elev, som får ledelsen til at træffe den vidtgående beslutning om at lukke skolen helt ned.

»Tilfældet med eleven er nyt, og der er ingen søskende på skolen. Så vi kan ikke umiddelbart se, hvordan eleven skulle være blevet smittet. Derfor er vi i skolens ledelse enige om at lukke skolen helt i dag for at give os tid til smitteopsporing og hindre, at flere bliver smittet,« siger Ahlmann-Skolens leder, Michael Torp, ifølge TV Syd i en pressemeddelelse.

Sidste uge fik tre elever på Ahlmann-Skolen konstateret, at de var smittet med coronavirus.