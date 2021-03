Skole sløjfer nogle undervisningstimer for at gøre plads til gåture på skemaet, så elever kan grine sammen.

Elever i 5. - 9. klasse har brug for at mødes fysisk, selv om de i flere dele af landet endnu ikke kan møde op til fysisk undervisning.

Det mener de på Antvorskov Skole i Slagelse, hvor gåture er sat på skemaet for at hjælpe på trivslen.

Skolen vurderer, at alle elever har brug for trivselssamtaler, hvilket gør det muligt for eleverne at gå i faste grupper af fire sammen med lærere.

- Som noget nyt har vi fået muligheden for, at lærere og pædagoger kan mødes fysisk med op til fire elever. Det har vi sat i system, så alle elever nogle gange frem til påske mødes i grupper af fire og går med deres lærere.

- Det handler om at insistere på, hvor vigtigt det fysiske fremmøde er. Der opstår noget andet, når man går sammen, siger Britta Thomsen, souschef ved skolen.

For at gøre plads til gåturene har skolen sløjfet nogle undervisningstimer. Skolens kantine sørger for, at de i grupperne får en lille goodiebag med eksempelvis frugt med på gåturen.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og socialminister Astrid Krag (S) har i et brev til alle landets elever i 5. - 9. klasse opfordret dem til at huske på, at de kan gøre brug af nødundervisning.

Brevet er sendt efter beretninger om mistrivsel blandt skoleelever.

Organiserede gåture hjælper på trivslen, mener de på skolen i Slagelse, hvor de har oplevet, at eleverne med fjernundervisningen er blevet "mere matte i det".

Og selv om nogle elever indledningsvist ikke var begejstrede over igen at skulle forlade sengen tidligt om morgenen, er tiltaget generelt blevet vel modtaget.

- Lige så snart vi kom i gang, blev det taget meget positivt imod. De er kommet ud under åben himmel og er kommet tilbage med røde kinder og en masse grin.

- Vi har fået mange tilbagemeldinger fra lærere, der mener, at det var den helt rigtige vej at gå, siger Britta Thomsen.

Hun opfordrer "fuldstændigt" andre skoler til at gå samme vej. Hun regner også med, at andre skoler er i fuld gang med selv at finde løsninger på trivselsproblemerne.

Af andre initiativer kan der for eksempel kigges mod Odense. Her har kommunen valgt, at alle 823 skoleklasser får 500 kroner, som skal bruges på eksempelvis en bowlingtur eller en tur i biografen.

Det skal hjælpe til at opretholde klassefællesskabet.

/ritzau/