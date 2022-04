Den har ikke stået på sofahygge og afslapning over påsken for mange af medarbejderne på Skjoldhøjskolen i Tilst.

Kort før påske fik de nemlig et opkald, der betød, at de fik temmelig travlt.

Skolen skal fra mandag 2. maj tage imod tre klasser med ukrainske flygtninge – og det har skabt akut behov for hjælp.

»Vi er i gang med at kigge på, hvad vi selv har af personale, vi kan aktivere i opgaven, og så skal vi først og fremmest finde folk udefra,« siger Henrik Josva Schou, der er skoleleder på Skjoldhøjskolen.

Selvom det er en stor opgave, er Henrik Josva Schou dog fortrøstningsfuld.

»Det har været lidt af en hasteopgave, som vi skulle have styr på. Men der har været rigtig, rigtig mange interesserede til stillingerne,« fortæller han.

Skjoldhøjskolen vil afholde samtaler tirsdag 26. april.

»Der er rigtig mange kvalificerede ansøgninger imellem, så jeg tror ikke, det bliver noget problem. Det ser godt ud,« siger Henrik Josva Schou.

Han fortæller, skolen er så heldig, at der blandt ansøgningerne gemmer sig en dansk-ukrainer. I alt skal skolen ansætte seks-otte lærere og pædagoger.

Henrik Josva Schou understreger dog, at det kræver noget særligt af de kommende lærere og pædagoger.

»Opgaven er jo meget ukendt, vi ved ikke rigtigt, hvad vi står over for. Vi kender ikke børnene og deres baggrund,« siger han og fortsætter:

»Derfor er jeg optaget af, at vi skal have robuste folk til at håndtere opgaven, det skal være livserfarne voksne, for de kommer til at stå over for en kompliceret opgave både fagligt og personligt. Der kommer børn med ar på sjælen her.«

Skolelederen mener, Skjoldhøjskolen er klar til at tage imod eleverne.

»Det, tror jeg, vi er. Jeg kan selvfølgelig ikke sige det 100 procent sikkert, men vi har gode erfaringer i at modtage børn, som ikke har dansk som modersmål, så vi har erfaringer at trække på,« siger Henrik Josva Schou og uddyber:

»Så jeg tror, vi er parate, men der er en del ukendte faktorer lige nu. Vi kender ikke børnene og ved ikke, hvor påvirkede de er af det, de har med i rygsækken.«

Henrik Josva Schou fortæller, at skolen dog har masser af plads til at tage imod børnene med åbne arme.

»Det bliver det mindste problem,« afslutter han.