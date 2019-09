»Jeg gider ikke have fnat, for så må jeg ikke røre piger eller mine familiemedlemmer i flere uger.«

Sådan lyder det fra en ærlig 17-årig elev fra Rybners Tekniske Gymnasium i Esbjerg.

Ifølge Jydske Vestkysten er mellem 10-20 af skolens elever ramt af fnat. Det betyder, at nogle elever ikke tør røre ved hinanden eller bare gå en tur i kantinen af frygt for at blive ramt af et fnatangreb.

Samme gruppe af elever mener, at skolen bør flytte undervisningen til andre dele af skolen, eller give dem fri, mens de gør skolen fnat-fri.

Organisationsudviklingschef ved Rybners, Gudrun Kirk Petersen, mener, at de har gjort rigeligt for at sætte en stopper for fnatmidernes indtog på skolen.

Skolen har eksempelvis sat ekstraordinær rengøring ind på stedet, samt spærret sofaerne af i tre døgns tid.

Hun fortæller, at elevrådets formand har kontaktet dem og fortalt, at eleverne er utrygge ved situationen og ledelsens behandling. Gudrun Kirk Petersen giver udtryk for, at eleverne overdramatiserer fnatangrebene.

Ifølge sundhed.dk er fnat en hudsygdom, som skyldes scabiesmider (fnatmider), der graver gange i huden og lægger æg. Der opstår hurtig en meget generende kløe samt røde prikker på huden. Det opstår især på fingre og hænder af fnatmidernes ofre.