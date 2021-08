»Hvornår stopper vi med at fortælle piger, hvad de kan have på?«

Sådan skriver Helle Thorning på sin Instagramprofil på baggrund af historien om mavebluse-forbud eller forbud mod at vise maveskind for piger på Firehøjeskolen i Vejle, som B.T. kunne fortælle om tirsdag.

Helt konkret har udskolingsteamet på skolen forbudt piger i at bruge såkaldte crop tops, som viser maveskind. En af grundene var blandt andet, fordi drengene ikke kunne koncentrere sig. Og det har fået flere kendte danskere, til at gå ind i sagen.

Udover Helle Thorning har tv-værten Sofie Linde og tv-vært Joakim Ingversen også gået ind i debatten med et opslag på de sociale medier.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af S O F I E L I N D E (@sofielinde1)

»Det er bar’ en mave. Og det er i hvert fald ikke pigernes ansvar, at deres skoleinspektør og drengene i klassen ikke kan koncentrere sig, når de ser en navle,« skriver X Factor-værten i sit opslag, hvor hun står og poserer i en crop top med Joakim Ingversen.

Sofie Lindes opslag har fået over 140.000 likes og er dermed et af hendes mest likede billeder på hendes Instagram.

Og det har også fået andre kendte til at reagere i kommentarfeltet.

Heriblandt tv-personlighed Irina Olsen, skuespiller Stephania Potolivo og tv-vært Pelle Hvenegaard.

Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Fra 2016 og indtil udgangen af maj 2019 var Thorning-Schmidt direktør for Save the Children International med hovedsæde i London. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Fra 2016 og indtil udgangen af maj 2019 var Thorning-Schmidt direktør for Save the Children International med hovedsæde i London. Foto: Bax Lindhardt

Skuespiller Ditte Hansen har også sendt en hilsen til pigerne i Vejle.

Det gør hun i et opslag på Instagram, hvor hun skriver: 'Cropped er godt. Hilsner til pigerne i Vejle', med et billede af sig selv i crop top.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ditte og Louise (@ditteoglouise)

Hos Everyday Sexism Project Danmark har man også startet kampagnen med hashtagget 'Det er bar' maver', som flere af de kendte ansigter har brugt. Her opfordrer man til at sætte en stopper for regulering af påklædning samt seksualisere pigekroppe. Og her synes man også, at det er fedt, at der er kendte ansigter, som går ind og støtter kampagnen.

»Det er super fedt, at der er nogen, som går ud og åbent støtter op omkring det her budskab. Det er ikke værre, end at det bare er en krop,« lyder det fra Zen Donen, bestyrelsesmedlem i Everyday Sexism Project Danmark.

»For det er noget vrøvl når skolen siger, at det kan gå ind og forstyrre undervisningen. Vi er vant til at se billeder af maveskind alle steder og hvis nogen så har et problem med at det forstyrrer, så er det dem selv, der skal gå ind og kigge på deres egen reaktion og tage ansvar for den. Det er netop en del af forberedelsen på at blive voksen.«

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Sofie Linde og Helle Thorning-Schmidt, men de har ikke ønsket at uddybe sit indspark i debatten eller svaret tilbage på henvendelsen.