Tre klasser udelukkende med ukrainske børn. En indskolings-, en mellemtrins- og en udskolingsklasse med op til 18 elever i hver.

Så mange nye, ukrainske elever skal Skåde Skole i Aarhus Kommune være klar til tage imod fra 2. maj.

Sammen med foreløbig 10 andre skoler i kommunen er de udpeget til at have såkaldte modtageklasser med ukrainske børn og unge, der er flygtet fra krigen.

Det fortæller Mogens Steen Petersen, der er skoleleder på Skåde Skole.

»Der er ingen tvivl om, at det er en svær opgave. Men jeg synes også, det er en god og en vigtig opgave, så den tager vi på os,« fortæller han til B.T.

I alt er kommunen ved at forberede sig på, at der skal etableres op mod 110 klasser med ukrainske børn alene i Aarhus.

Tidligere på ugen blev Mogens Steen Petersen derfor orienteret om, at han nu skal i gang med at rekruttere pædagoger og lærere til de nye klasser. En opgave, der i sig selv er udfordrende.

»Der er store rekrutteringsudfordringer i øjeblikket, så vi har brug for alle de hænder, vi kan få,« forklarer han.

Derfor har skoleledelsen også i et brev til skolens forældre opfordret til, at alle kan blive frivillige og bidrage med at give de nye elever en god start i den danske folkeskole.

Men udover de frivillige hænder er der nogle, der skal stå for undervisningen af de ukrainske elever – som formentlig hverken taler dansk eller særlig godt engelsk.

»Jeg kan godt forstå, hvis nogle tænker, at de er lidt usikre på den opgave. Men kan man engelsk, så er der formentlig også nogle af eleverne, der kan lidt, og vi har også ordninger med tolke og andet.«

Skolen har i forvejen cirka 600 elever fordelt på 26 klasser fra 0.–9. klasse. Nu skal børnene og medarbejderne inden længe byde velkommen til endnu flere.

Derfor er man i gang med at flytte rundt og frigøre lokaler, så der bliver plads til de nye elever.

De udpegede skoler i Aarhus: Folkeskolerne, der skal have modtageklasser med ukrainske flygtninge: Ellevangskolen

Skæring Skole

Skåde Skole

Kragelundskolen

Bavnehøj Skole

Samsøgades Skole

Skjoldhøjskolen

Strandskolen

Tilst Skole

Frederiksbjerg Skole

Næshøjskolen Kilde: Aarhus Kommune

»Alle arbejder som vanvittige lige nu, vi rykker sammen i bussen – også her på skolen. Men vi skaffer glædeligt plads til dem,« siger Mogens Steen Petersen.

Rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF), fortæller, at et stort arbejde er i gang netop nu flere steder.

»Det er rigtig mange børn. Hvis det bliver til så mange, at der skal oprettes 110 klasser, så er det en meget stor opgave, særligt fordi børnene også har modtagebehov, som almindelige, danske elever ikke har,« forklarer rådmanden.

I øjeblikket er 117 ukrainske børn i kommunen indskrevet. De er fordelt på 12 klasser. Dermed er der stadig et godt stykke vej op til de 110.

»Men vi er forberedte på det og parate, hvis det skulle ske,« siger Thomas Medom.

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål – hvor længe skal børnene gå der, hvor lang skal deres skoledag være, og skal de også være en del af sfo'en?

Det er Skåde Skole også i gang med at finde ud af nu. Men først og fremmest har de brug for at få besat de nye stillinger – uanset om man er uddannet pædagog, lærer eller har en helt tredje baggrund.

»Det vigtigste for mig er, at det er en nærværende, tillidsfuld voksen, der vil være sammen med børnene,« forklarer skolelederen.

Den kommende uge holder skolerne påskeferie, men derefter skal de for alvor i gang med at få styr på alt det praktiske, inden de ukrainske børn starter på skolen i starten af maj – side om side med de danske børn.

»Langt de fleste børn er klar over, at mange af dem (ukrainerne, red.) har nogle oplevelser med i bagagen.«

»Jeg er sikker på, at det ikke bliver en udfordring overhovedet for børnene at skabe plads til de nye.«

Rådmand Thomas Medom fortæller desuden, at der allerede i de oprettede modtageklasser er gode erfaringer med sprogbarrieren.

»Oplevelsen er, at flere af de yngre elever kan engelsk. Nogle af børnene kan også hjælpe hinanden, så det skal man nok finde du af, selvom det er en stor opgave.«