Tingstrup Skole i Thisted er mandag blevet evakueret.

Det skyldes et brev fra en elev, som blev sendt til forskellige elever og forældre via skolen intranet klokken 10.00.

Det skriver Nordjyske.

Her kunne modtagerne under overskriften læse:

'Hej allesammen. Jeg er kommet med i gruppen ”ISIS” og synes lige i skulle vide det så hvis der sprang en bombe så er det bare mig. Undskyld forstyrrelsen. Forsæt god dag.'

Beskeden fra eleven betød, at skoleleder på Tingstrup Skole, Dorthe Ninn, i samarbejde med politiet besluttede at sende eleverne ud af skolens lokaler, mens politiet så nærmere på sagen.

Ikke længe efter stod det dog klart, at man fra politiets side vurderede, at det var sikker for elever og personale igen at indtage skolens lokaler.

Politiet har efterfølgende vurderet, at der ikke var nogen alvor bag truslen. Derfor er sagen nu afblæst igen.