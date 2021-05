En elev på uddannelsescenteret Tradium i Randers blev testet positiv for coronavirus i en pcr-test.

Og så skete intet.

Resten af klassen på it-grundforløbet blev ikke hjemsendt. Eleverne var derfor nødt til selv at tage beslutningen om at blive væk fra undervisningen for en sikkerheds skyld.

Skolen gjorde intet.

»Man føler sig lidt til grin, når vi selv gør meget for at overholde retningslinjerne, og så gør skolen ikke noget, når det gælder,« siger Daniel Lassen, elev på Tradium, til TV 2 Østjylland.

Flere elever var så frustrerede, at de efterfølgende skrev et brev til både medier og lokalpolitikere om hændelsen.

Det er nemlig stik imod sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Siden 15. april har retningslinjerne lydt, at elever inden for samme klasse anses som nære kontakter, hvis en af dem bliver smittet. Og så skal de hjem.

Men til TV 2 Østjylland beklager Lars Bagger Hansen, uddannelseschef, nu. Han er »rigtig ked af og berørt af« situationen, og at eleverne selv måtte tage affære.

Og så roser han eleverne for selv at tage ansvar:

»Jeg er faktisk rigtig glad for, at de tog konsekvensen, gik hjem og blev testet i går. For det viste sig jo at være den rigtige beslutning,« siger Lars Bagger Hansen.

Og i går valgte skolen så at holde et møde for eleverne for at give dem en undskyldning og en rigtig hjemsendelse.