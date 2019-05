Mandag klokken 13 indgav Nordvestsjællands Produktionsskole en konkursbegæring i skifteretten.

Begæringen skyldes, at skolen, der har afdelinger i Holbæk, Tølløse, Svinninge, Asnæs og Nykøbing Sjælland, ikke har penge nok til driften frem til august, hvor den skulle afløses af den nye FGU-uddannelse.

FGU er en uddannelse, som skal forberede studerende på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller på at komme i arbejde, men på grund af skolens dårlige økonomi, har bestyrelsen altså valgt at trække stikket allerede nu.

Det skriver NV-Pro Campus' bestyrelse i en pressemeddelelse.

Har ikke betalt A-skat

'Det var en overrasket bestyrelse, som på ekstraordinært møde den 10. april kunne konstatere, at det tidligere fremsendte årsregnskab for 2018 og likviditetsbudget 2019 ikke var retvisende. Samtidig blev skolens bestyrelse opmærksomme på, at skolens revision havde påpeget flere forhold, som skulle afdækkes, inden det var muligt at underskrive årsregnskabet 2018,' lyder det i pressemeddelelsen.

Ifølge bestyrelsen stammer skolens økonomiske problemer blandt andet fra en gæld til skat, da skolen 'af ukendte årsager' ikke har betalt A-skat og AM-bidrag.

I pressemeddelelsen skriver bestyrelsen endvidere, at skolen har været i dialog med undervisningsministeriet, FGU Nordvestsjælland og en advokat om skolens muligheder for at fortsætte driften, men at det ikke har været muligt at finde en løsning.

'Bestyrelsen havde håbet på, at en rekonstruktion ville have kunnet redde skolen. Men de likviditetsmæssige udfordringer har vist sig så store, at dette desværre ikke var muligt.'

Manglende pension til medarbejderne

I forbindelse med de økonomiske problemer er bestyrelsen desuden blevet opmærksom på, at der ikke er blevet betalt en lang række udgifter såsom husleje og forbrug på Værftet i Holbæk i perioden fra 2015-2017 og i 2019.

Derudover er der ikke blevet indbetalt pension til medarbejderne for februar måned i år.

Derfor har bestyrelsen valgt at bortvise to ledende medarbejdere, skriver de i pressemeddelelsen.

Til TV 2 Øst oplyser skolens kurator, at skolens 35 lærere desuden er blevet sendt hjem uden løn, og at der fra tirsdag ikke længere vil være undervisning på nogen af skolens fem afdelinger.

Elever er i chok

Kuratoren påpeger dog, at der arbejdes på en løsning, hvor eleverne kan bliver overført til andre skoler, så de kan færdiggøre deres uddannelse.

Flere af skolens elever er rystede over NV-Pro Campus' konkurs. TV 2 Øst har blandt andet snakket med en studerende ved navn Nina Wirelli, der siger, at hun er 'chokeret'.

»Os der er i gang med en uddannelse ved ikke, hvad vi nu skal, fordi der er ikke andre steder, hvor vi kan tage det (uddannelsen red.),« siger hun til TV 2 Øst og fortsætter:

»Jeg føler, jeg bliver nødt til at få mig et arbejde lige nu, fordi jeg er ret sikker på, at der ikke bliver nemt at komme ind på en skole lige nu. Jeg har fået at vide, at EV Pro vil prøve at få os elever i gang på en skole, der er noget med vores uddannelse at gøre. Men jeg ved ikke, om det er muligt.«