En skole i Søborg bliver i øjeblikket hærget af unge, der efterlader både lattergaspatroner, alkohol og stoffer.

Rabih Mohamed, der bor i kvarteret, er godt og grundigt træt af de mange efterladenskaber og beder nu de unge tage hensyn til familierne i området.

Intet mindre end 96 lattergaspatroner fandt Rabih Mohamad på en fodboldbane ved Mørkhøj Skole i Søborg.

Han bor til daglig med sin kæreste og deres fire børn tæt på skolen. Derfor er familien meget generet af de unges manglende hensyn, når de om aftenen hænger ud ved skolens legeplads og fodboldbane.

»Da jeg var ude at lege med min stedsøn, havde han fundet en færdiglavet joint. Og så spurgte han mig, hvad det var. Jeg måtte forklare ham, hvad det var, og at han ikke skulle pille ved det,« siger Rabih Mohamad til B.T.

Sønnen viste ham over til området, hvor han havde fundet den efterladte joint. Her fandt Rabih Mohamad hurtigt ud af, at det ikke var et enkeltstående tilfælde.

»Der flød med joints, mixerbakker, cigaretter, hash og sprutflasker,« siger han.

Så sent som mandag var Rabih med sin familie ude at lege, da han fandt lattergaspatroner og balloner overalt på fodboldbanen.

Selvom der er en vagt, der går rundt og holder øje, forklarer Rabih Mohamad, at der stadig ikke bliver gjort noget.

»Jeg har taget fat i vagten flere gange, men han siger, han ikke kan gøre noget, fordi han er bange for, de vil smadre ruderne på skolen, hvis han bandlyser dem. Han nærmest løber fra sit ansvar, hvor jeg føler, jeg i stedet må gribe ind og få smidt dem ud,« siger Rabih Mohamad, som har konfronteret flere af de unge, han beskriver som værende mellem 15 og 16 år.

»Jeg kan jo ikke være der døgnet rundt, så jeg prøver at skræmme dem væk ved at holde øje med dem. Og når jeg kommer derhen, siger jeg, det er okay, de er der, så længe de ikke tager stoffer. Men de påstår, at det ikke er dem, der har gjort det,« siger han.

Gladsaxe Kommune afviser dog, at vagten skulle være bange for at konfrontere de unge.

»Vores vagtchef kan kort afvise, at vagterne skulle være bange for at bortvise unge eller andre, som opholder sig på kommunale legepladser eller skoler og skaber gener for naboer. Historien om, at en borger skulle have talt med en vagt om, at de frygtede gengældelser i form af smadrede ruder, det kunne han slet ikke genkende,« siger Peter Wain, kommunikationsmedarbejder hos Gladsaxe Kommune, til B.T.



Sidste måned blev Rabih Mohamad for alvor bekymret.

»Jeg fandt en kanyle på legepladsen. Det kunne jo lige så godt have været et barn, der fandt den, og som var blevet stukket af den. Jeg skyndte mig at tage handsker på og fjernede den,« siger han.

Heller ikke de andre familier i området tør ifølge Rabih Mohamad gribe ind.

»Dem, jeg har snakket med, har en frygt, men orker ikke at rode sig ud i det. Jeg er ligeglad. Stoffer skal bare væk fra skolen, langt væk fra børn. Når det foregår, hvor mine stedbørn og børn går i skole, er det nultolerance,« siger han.

Vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Lars Jørgensen forklarer, at det er et generelt problem.

»Vi får jævnligt henvendelser fra kommuner, der spørger ind til, om man ikke kan gøre noget. I går havde vi Valby Søpark oppe at vende, hvor unge holdt fest på et parkeringsareal. Det pågår i ny og næ på skoler og parkeringspladser. Sådanne ting har det med at udvikle sig i en periode, så stopper det, og så starter det igen et andet sted. Det er i grunden lidt mærkeligt,« siger han.