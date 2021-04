»I udsætter vel ikke jeres børn for det der? Jeg håber, det er en dårlig joke.«

Et opslag på Risingskolens Facebook-side har affødt så mange voldsomme reaktioner, at skolen har set sig nødsaget lukket kommentarsporet.

Baggrunden er en række billeder fra skolens undervisning af eleverne på 7. klassetrin, som i anledningen af coronakrisen er blevet placeret i det, som skolen kalder coronavenlige enmandstelte.

»7.A har taget udeundervisningen til sig på deres helt egen måde. De undervises nemlig i coronavenlige énmandstelte. I sådan et telt er der ikke wi-fi, så undervisningen er analog, og det er ikke så ringe endda,« skriver Odense-skolen i opslaget.

Siden skolen lagde opslaget ud mandag, har knap 1.000 personer kommenteret billederne, hvoraf en stor del sætter spørgsmålstegn ved den »coronavenlige« undervisning.

Herunder følger nogle eksempler på kritiske kommentarer:

Raske børn sygeliggøres, FØJ. Troede, det var en JOKE!

Hvor er det bare sygt!!!! Stop jer selv, og lad være med at ødelægge børnene med jeres sindssyge frygtideer. Raske mennesker er IKKE farlige!

Hold kæft, hvor latterligt!! Føj, siger jeg bare!

Hvad fanden sker der? Det er til grin, det er en syg måde at behandle børn på.

De mange negative kommentarer har nu ført til, at skolen har lukket for kommentarsporet til opslaget.

Synes du, det er okay at skolen bruger "coronavenlige" ensmandtelte til undervisningen?

»Vi er blevet overrumplet af de mange kommentarer, så vi har valgt at begrænse kommentarsporet, så vi kan holde fokus på undervisningen og den gode stemning, som er her på skolen,« siger leder af Risingskolen Pernille Sisse Wessel.

Kan I forstå, at nogen måske kan synes, at det ser lidt voldsomt ud?

»Vi er en skole, som holder fokus på den gode undervisning, og vi gør, hvad vi kan, for at sikre, at eleverne trives bedst muligt. Vi har bemærket de mange henvendelser, og vi er overrasket over, hvor mange der er kommet, men vi har altså fokus på, at vi giver eleverne den bedst mulige undervisning,« siger hun videre.

Det lader imidlertid til, at skolen ikke helt slipper for de negative kommentarer. Under fanen 'Anmeldelser', hvor man kan anbefale og give skolen karakter, har adskillige personer været inde og trykke »anbefaler ikke« suppleret med kritik af skolens coronavenlige kritik.