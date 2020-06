Mandag havde Sejersgaardsskolen sendt 47 spændte skoleelever fra tredje klasse og tre lærere afsted til Knuthenborg Safaripark, og det var egentlig planen, at de skulle overnatte i parken til onsdag.

Men på grund af dårlig hygiejne i parken, måtte lærerne et par timer efter ankomst aflyse turen.

»Vi havde fået lovning på, at de levede op til hygiejnereglerne under corona, og at de havde tonsvis af sprit, men vi blev noget overraskede,« fortæller skoleleder Eva Hede fra Sejergaardsskolen i Tølløse.

Derfor modtog forældrene til de 47 skolelever allerede samme dag, som de havde sendt børnene afsted, en besked på Aula:

'Kære forældre i 3. klasse. Desværre er de hygiejniske forhold i Knuthenborg under al kritik, hvorfor jeg har besluttet i samråd med lærerne, at elever og lærere bliver sendt hjem kl. 21. De er retur i Tølløse kl. ca. 23.00. Det er bare rigtig ærgerligt, men vi vil ikke løbe nogen risiko. Mvh Eva Hede.' lød beskeden.

Det gik nemlig allerede galt, lige da skoleklassen ankom til safariparken. Det var ikke sådan lige til at finde sprit rundt omkring i parken. Heller ikke ved safariparkens forlystelser. Og de spritdispencere, skolen fandt, var tomme.

Der var heller intet personale, der gik rundt og sprittede overflader af. Afstanden måtte lærerne og de andre besøgende i parken også selv holde øje med. Og det viste sig ikke at være så let.

»Hvis der var sprit, så var det i hvert fald ikke tydeligt. Det virkede ikke, som om parken var klar til at tage imod os,« siger Eva Hede.

Helt glat gik det dog, da de 47 elever kom hen til ulvehytten - et fælleshus, hvor de skulle overnatte i to dage.

Til ulvehytten hører nemlig tre toiletter. Men kun ét af dem var åbent - og der manglede både toiletpapir, håndsprit og sæbe.

»Èt toilet til 50 mennesker er ikke meget, og da lærerne søger hjælp ved parkens medarbejdere, er der ingen, der kan gøre noget eller kan hjælpe.«

De tre toiletter til ulvehytten, hvoraf kun ét var åbent til 50 mennesker - herunder 47 børn fra tredjeklasse. Desuden var spritten mellem toiletterne tom. Foto: Privat. Vis mere De tre toiletter til ulvehytten, hvoraf kun ét var åbent til 50 mennesker - herunder 47 børn fra tredjeklasse. Desuden var spritten mellem toiletterne tom. Foto: Privat.

Da eleverne spiste aftensmad, talte lærerne om standarden af hygiejnen og bestemte sig for, at det ikke var forsvarligt at blive i parken.

»Der var simpelthen ikke tiltro til, at hygiejnen bliver bedre, derfor beslutter lærerne, at turen er slut, og de skal hjem.«

At turen endte med at blive aflyst, var ikke hvad hverken de 47 elever, lærerne eller forældrene havde regnet med.

»Vi er selvfølgelig enormt skuffede. Det var godt nok ikke lige det her, vi havde regnet med. Vi blev forsikret om, at vi ikke skulle være bekymrede, og at de efterlevede retningslinjerne. Jeg tænker da ikke, vi skal derned igen. Den tillid til at tage i parken, den er da ødelagt,« siger Eva Hede.

Håndspritten mellem toiletterne - der er tom. Vis mere Håndspritten mellem toiletterne - der er tom.

Knuthenborg Safaripark lægger sig fladt ned og beklager episoden:

»Jeg må bare sige, at det er vi virkelig kede af, for det er selvfølgelig vores ansvar, at vores gæster føler sig trygge. Vi tager fat i skolen med det samme og kompenserer dem, for det er ikke okay, og det skal de også få at mærke,« siger Camilla Ellehammer Haxgart, kommunikationschef i Knuthenborg Safaripark.

Fra i morgen vil Knuthenborg Safaripark sørge for, at spritten er mere tydelig.