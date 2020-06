Kan dine unger også bruge timevis på den populære app Tik Tok? Så er det måske en god idé, du begynder at se med.

Det er nemlig ikke altid kun uskyldige dansevideoer eller andre sjove ting, børnene ser på det sociale medie.

Videoer af amerikaneren George Floyds død kan uforvarende dukke op i de unge net-brugeres feed side om side med musikvideoer.

Det opdagede en pædagog på Helsingør Lille Skole, og derfor advarer skolen nu forældrene om, at deres børn kan blive udsat for voldsomme videoer, når de bruger Tik Tok.

Hvad er TikTok? TikTok er et socialt medie, hvor du kan dele dine egne musikvideoer

Lige nu er det det hurtigst voksende sociale medie i verden og har over 800 millioner brugere. Tidligere var det kendt som musical.ly

I 2017 opkøbte det kinesiske firma ByteDance Musical.ly. Firmaet havde i forvejen appen Douyin. ByteDance kombinerede de to apps og lancerede den udenfor Kina som TikTok.

Det er især børn og unge, der bruger TikTok, men også mange voksne bruger appen.

20 procent af alle danske børn mellem ni og 14 år var i 2019 på TikTok.



Kilde: Red Barnet og dr.dk

Det skriver dr.dk.

Skolen har sendt en besked ud til skolens forældre, hvor de opfordrer dem til at tage en snak med børnene om, hvad det er, de ser på det populære sociale medie.

Videoerne løber ind gennem et feed, så børnene vælger ikke selv, hvad de vil se.

»Det er ikke længere kun børn, der danser. Nu ser de også George Floyd og politivold, som de ikke kan vælge fra,« siger hun.