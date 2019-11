»Jeg forstår ikke behovet for at importere en sikkerhedsrisiko.«

Naser Khader (K) er vred. For en dansk-palæstinensisk syrienkriger, som tilbage i 2013 skød til måls mod blandt andre Khaders billede, vendte mandag hjem til Danmark.

Krigeren, hvis navn er Ahmad Salem el-Haj, har gennem flere år siddet i et udrejsecenter i Tyrkiet. Her har han efter udstået straf for at tilslutte sig Islamisk Stat ventet og ventet.

Han blev kendt i den brede offentlighed for en video af ham og tre andre danske syrienkrigere, som skød til måls mod billeder af blandt andre Naser Khader, Anders Fogh Rasmussen, Kurt Westergaard og Lars Hedegaard, tilbage i 2013.

Ahmad el-Haj skød til måls efter bl.a. Kurt Westergaard og Anders Fogh Rasmussen. Foto fra propagandavideo Foto: framegrab Vis mere Ahmad el-Haj skød til måls efter bl.a. Kurt Westergaard og Anders Fogh Rasmussen. Foto fra propagandavideo Foto: framegrab

Målet har for Ahmad Salem el-Haj, hans syriske kone og to børn, Wael og Hassan, har været at komme til Danmark, siden han blev såret af en bombe i Islamisk Stats tidligere hovedsæde, Raqqa.

Tidligere på året gav Ahmad Salem el-Haj et interview til Weekendavisen, hvor han kunne fortælle om de svære skader, han stadig lider af, efter han blev såret i Syrien.

»Min hofte er brækket, mine fødder er blevet smadret, og så har jeg nogle sår. Jeg er ikke lam, men jeg kan ikke gå. Jeg har smerter 24 timer i døgnet, og man kan se mine knogler stikke ud af højre fod,« fortalte han til mediet.

Men trods de skader, som han fortæller om, så er Naser Khader bestemt ikke tryg ved at have den tidligere IS-kriger på dansk grund.

(ARKIV) Naser Khader. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere (ARKIV) Naser Khader. Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Jeg føler mig helt personligt utryg over, at han kommer til Danmark. I Tyrkiet har han været dømt for at tilslutte sig Islamisk Stat, så det kan han ikke sigtes for igen. Derfor kan vi risikere, at han kan være løsladt om 14 dage - og så har vi en sikkerhedsrisiko rendende rundt i gaderne,« siger Naser Kahder til B.T.

De voldsomme skader, som Ahmad Salem el-Haj pådrog sig i Syrien betyder ifølge manden selv, at han skal have tre operationer for at kunne komme til at gå igen. At Danmark nu skal til at betale for Ahmad Salem el-Hajs hospitalsudgifter, ryster Naser Khader.

»Jeg er vred over, at man bruger ressourcer på at få ham til Danmark. Han er en landsforræder, der har vendt Danmark ryggen og samtidig tilsluttet sig en af de værste terrororganisationer i historien. Og samtidig skal de danske skatteydere betale hans sygeomkostninger. Det er dybt bekymrende,« siger Khader.

I interviewet med Weekendavisen fortalte Ahmad Salem el-Haj, at han oprindeligt rejste til Syrien for at kæmpe mod Assad-regimet.

Samtidig fortalte han og et par venner, at det ikke var planen at tilslutte sig IS. Hvorfor han dog alligevel endte med at gøre det, fortæller Ahmad Salem el-Haj ikke videre om, da han frygter, det kan bruges mod ham i en eventuel retssag i Danmark.

Han sagde til Weekendavisen, at det ikke var hans ønske at optræde på den berygtede video, hvor han og tre andre nu afdøde danske syrienkrigere skyder til måls mod de række prominente danskere.

»Jeg var nervøs, da vi skulle lave videoen. Jeg blev presset til at lave den. Jeg har ikke noget imod Danmark. De personer, der optræder på billederne, har fremmet racisme, men jeg skabte mere racisme ved at gå ned på deres niveau. Det var dumt,« lød forklaringen til mediet.

Lars Hedegaard fortæller til B.T., at han følger Ahmad Salem el-Hajs retur til Danmark. Men det er ikke noget, der holder ham vågen om natten.

Arkivfoto. Lars Hedegaard. Foto: Keld Navntoft Vis mere Arkivfoto. Lars Hedegaard. Foto: Keld Navntoft

»Det er ikke noget, jeg bruger tid på at bekymre mig om. Det var værre, da Basil Hassan virkelig forsøgte at skyde mig,« siger Lars Hedegaard.

»Jeg ved heller ikke, hvad det er, man regner med at kunne dømme ham for. At han skød til måls efter nogle billeder kan vel højest give samfundstjeneste,« siger Lars Hedegaard.

Naser Khader ser helt anderledes på sagen.

»Jeg er tidligere blevet orienteret om, at han var på vej til Danmark - nærmere kan jeg ikke beskrive det. Men jeg forstår ikke naiviteten i at hente ham hjem. Han burde være blevet i Tyrkiet. For han kan blive et forbillede for andre unge mænd herhjemme.«