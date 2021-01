I 2021 kan unge i Skanderborg Kommune få et gavekort på 200 kroner for at komme i misbrugsbehandling.

Det skriver TV 2.

»Der er ingen, som bliver stoffri af et gavekort, men det får dem til at komme i behandling. Og det er nødvendigt, at de kommer for at kunne blive behandlet,« siger professor hos Center for Rusmiddelforskning Mads Uffe Pedersen til TV 2 Østjylland.

I Skanderborg Kommune anslår de, at omkring 7-800 unge har brug for en eller anden form for hjælp til at komme ud af et misbrug.

Ryger du hash

Men det kan altså være svært at motivere de unge til at komme i behandling, og derfor skal gavekortet på 200 kr. virke som motivation.

Gavekortet er en del af er et nyt behandlingstiltag, som Socialstyrelsen anbefaler kommuner at bruge til at hjælpe unge ud af misbrug.

Den nye behandlingsform hedder MOVE, som udover gavekortet består af samtaler for unge mellem 15-25 år.

MOVE har været afprøvet i ni kommuner fra 2014 til 2018 med i alt 460 unge.

Resultaterne har vist, at halvdelen af de unge var stoffri ni måneder efter.

Til sammenligning var 30-36 procent stoffri efter andre behandlingsforløb.

De unge kan ikke frit vælge, hvad de vil bruge gavekortet til, men finder i samtale med behandleren ud af, hvad det er mest hensigtsmæssigt at bruge pengene på.

Hvis du er ung i Skanderborg Kommune og har et misbrug og gerne vil have hjælp, så kan du kontakte Skanderborg Rusmiddelcenter her.