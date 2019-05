»Du skal tie stille nu! Du er en kæmpe egoist!«

Sådan lyder en benhård ordre fra en københavnsk pædogog til et lille barn, som grædende kalder på først sin far og herefter sin mor.

Ordvekslingen er blevet filmet med skjult kamera i forbindelse med en ny TV2-dokumentar, der bliver sendt tirsdag aften, og som er et forsøg på at dokumentere kritisable forhold i en række daginstitutioner i hovedstaden.

TV2 har dog allerede nu delt en såkaldt teaser til programmet, og det er i denne, at ordvekslingen mellem barnet og pædagogen kan høres. B.T. har spurgt TV2, om det kunne være muligt at se flere bidder fra programmet allerede nu, men det har ikke været muligt.

Selvom dokumentaren ikke er blevet vist endnu, har den ikke desto mindre allerede haft konsekvenser for to pædagoger, som er blevet fyret for at skælde ud og tale for hårdt til de små børn, som de ellers var ansat til at passe på. Det skriver Politiken.

Udover allerede nævnte episode, som fandt sted kort efter, at barnets forælder havde sagt farvel, viser dokumentaren også klip med medarbejdere, der fortæller forældre, at deres børn har haft en god dag i institutionen, selvom optagelser reelt viser nærmest det stik modsatte.

Københavns Kommune har mandag offentliggjort en skriftlig udtalelse, hvor den administrerende direktør i børne- og ungdomsforvaltningen, Tobias Børner Stax, siger, at der 'har været forhold i de pågældende institutioner, som ikke er i overensstemmelse med kommunens krav', og at 'det allerede har fået personalemæssige konsekvenser'.

»Det er fuldstændig uacceptabelt, at børn i vores daginstitutioner har været i situationer, hvor de ikke har fået den omsorg, støtte og voksenkontakt, som de har behov for, og krav på. Det må ikke ske, og vi har allerede draget de personalemæssige konsekvenser, der var behov for,« siger den administrerende direktør.

Kommunen raser over TV2's arbejdsmetoder

Kommunen kritiserer dog samtidig den journalistiske metode, som TV2 har benyttet for at afsløre forholdene i de københavnske daginstitutioner, hvor en pædagoguddannet journalist fra produktionsselskabet Dokumentarkompagniet har ladet sig ansætte i to forskellige institutioner.

Det skyldes, at kommunen angiveligt allerede sidste år - før optagelserne blev lavet - i forbindelse med det årlige tilsyn af daginstitutionerne selv afslørede problemer flere steder og blandt andet besluttede sig for udskifte den pædagogiske leder i den ene af de to instituioner, der er optagelser fra, per 1. april.

'Beslutningen om at udskifte den pædagogiske leder blev truffet længe inden, forvaltningen fik kendskab til TV2-dokumentaren', skriver børne- og ungdomsforvaltningen på Københavns Kommunes hjemmeside.

Også Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS), som organiserer de københavnske børnepædagoger, krtiserer TV2's arbejdsmetoder. Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

»Det er uetisk, at TV2 laver skjulte optagelser, som derefter tilbageholdes i mere end et halvt år for både forældrene til de børn, der er involveret, samt for Københavns Kommune, som har det overordnede ansvar for institutionerne«, lyder det fra foreningen, der dog samtidig tager skarp afstand fra enhver form for 'krænkende eller direkte korporlig adfærd over for børn'.

B.T. er i besiddelse af et brev, som nogle institutioner i København har udsendt til forældre i forsøget på at advare dem om morgendagens program.

I brevet står der, at Børne- og Ungdomsforvaltningen beklager, at 'børn, forældre og medarbejdere i to institutioner har været udsat for, at et menneske på denne måde udnytter sin ansættelse til at skaffe sig adgang til institutionen ikke med det formål at tage vare på og yde omsorg til børnene, men at filme børn, forældre og medarbejdere med et skjult kamera.'

De skjulte optagelser er eftersigende foretaget i perioden fra den 18. september 2018 til 12. oktober 2018 i den ene institution, mens de i den anden er gennemført fra 11. december 2018 til 10. januar 2019.

TV2 forsvarer brugen af skjult kamera

Lasse Bjerre, der er redaktør på TV2, fortæller til B.T., at TV2 i forbindelse med programmet fandt frem til flere end 130 institutioner med såkaldte 'gule anmærkninger', og intet mindre end 22 institutioner med 'røde anmærkninger', hvilket betyder, at forholdene er så kritiske, at der er behov for 'en ny og ændret indsats'.

Lasse Bjerre forsvarer endvidere TV2's brug af skjult kamera for at få optagelserne i hus.

»Vi spurgte, om vi måtte komme ind og skildre hverdagen i institutionerne, men det afviste kommunen, og da vi har en række mundtlige og skriftlige kilder, som har fortalt os om yderst kritisable forhold, hvilket står i modsætning til de værdier, som kommunen selv oplyser offentligheden om, vurderede vi, at der var tale om væsentlige samfundsrelevante forhold, som bør bringes frem til offentligheden.«

Kommunen oplyser, at de allerede inden, de fik kendskab til dokumentaren, har gjort en indsats ved blandt andet at skifte den pædagoiske leder ud i den ene institution. Vurderer du stadig, at det var nødvendigt med skjult kamera?

»Ja, for kommunen erkender samtidig, at de slet ikke er i mål med at rette op på de her forhold, så forholdene er ikke gjort bedre i alle institutioner. Vi har gjort os mange nøje og grundige overvejelser og taget det videst mulige hensyn ved at sløre alle børn og voksne, ikke at nævne navne eller fortælle, hvilke institutioner det drejer sig om, men der er altså tale om kritiske forhold, som kommunen har været vidende om, men ikke har gjort noget ved.«

Børne- og Ungdomsforvaltningen afviser TV2's påstand om, at de skulle have bedt om adgang til de københavnske daginstitutioner.

'Først i april henvendte journalisterne sig til den øverste ansvarlige leder for daginstitutionerne i Valby, Vesterbro og Kongens Enghave med ønsket om at filme med åbent kamera, på det tidspunkt var de skjulte optagelser allerede gennemført,' skriver forvaltningen.

TV2-dokumentaren kan ses tirsdag den 28. maj kl. 20.00 på TV2 og fra tirsdag morgen på TV2s streamingtjeneste, TV2 Play.