Festival efter festival har givet op i løbet af tirsdagen, men ikke i Skive.

»Vi tror på, at vi kan holde festivalen, selvom den måske bliver lidt anderledes, end vi er vant til,« siger Michael Eiskjær.

Han er bestyrelsesformand for Skive Festival, og over for Skive Folkeblad giver han udtryk for at man holder fast i at kunne gennemføre arrangementet som planlagt, fra 2.–4. september.

Tirsdagens nye genåbningsaftale har ellers fået danske festivaler på stribe til at aflyse i løbet af dagene.

Det sker på grund af de nye rammer, som siger, at der maksimalt må være 2.000 deltagere ved festivaler mellem 21. maj og 1. august – fordelt i sektioner med maksimalt 200 personer. Efter 1. august er der lagt op til maksimalt 5.000 deltagere.

Her er oversigt over de danske festivaler, der tirsdag har meldt ud, at version 2021 er aflyst:

Jelling Musikfestival: 20.–23. maj.

Heartland: 27.–29. maj.

NorthSide: 3.–5. juni.

Copenhell: 16.–19. juni.

Tinderbox: 24.–26. juni.

Kløften Festival: 24.–26. juni.

Thy Rock: 25.–26. juni.

Roskilde Festival: 26. juni –3. juli

Vilde Vulkaner: 29.–30. juni

Nibe Festival: 30. juni – 3. juli.

Vig Festival: 8.–10. juli.

Musik i Lejet: 22.–24. juli.

Smukfest: 4.–8. august

Ringsted Festival: 5.–7. august.

Allerede i marts blev Skive Festival flyttet til september, og det er det, der nu giver håb om at kunne komme i mål.

Bestyrelsesformand Michael Eiskjær erkender dog, at de nye restriktioner betyder, at der lige skal styr på logistikken, inden man melder yderligere ud i forhold til de musikalske navne. Det var ellers planlagt til at kunne ske snarest.

I forvejen er der allerede en masse billetter ude til gæster, der oprindeligt havde købt dem til festivalen sidste år, hvor den rent faktisk blev aflyst på grund af coronapandemien. Som alle andre festivaler i Danmark.

Derfor er der ret beset allerede udsolgt nu, hvis der til september stadig kun må lukkes 5.000 musikgæster ind. Og selvom man i Skive håber på yderligere lempelser af restriktioner, vil man strække sig langt for at kunne gennemføre festivalen ud fra de nuværende forholdsregler.

»En aflysning vil være en katastrofe, for vi har simpelthen så mange lokale foreninger, der gør et kæmpe stykke arbejde for, at det kan lade sig gøre,« siger bestyrelsesformand Michael Eiskjær fra Skive Festival.