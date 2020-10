Sol i fjæset, frisk bjergluft i kinderne og fuld fart ud over pisten. Lige om et øjeblik åbner skiområderne i Europa.

Så er det store spørgsmål bare, om pisterne får besøg af skihungrende danskere i år?

Claus Madsen, der er redaktionschef på Danmarks største skiportal, Skisport.dk, er nemlig ikke i tvivl om, at danskerne er lige så skihungrende, som de plejer at være.

»Vi har det samme antal åbninger af nyhedsbreve og søgninger i vores rejsedatabase og på vores artikler som sidste år,« siger han og konkluderer:

»Interessen er der. Danskerne vil gerne på ski, men de sidder måske lidt mere på hænderne, når det gælder booking.«

Og det er der kun én grund til. Coronavirus.

Det er næppe gået manges næser forbi, at netop skiturismen sidste år var med til for alvor at fyre op under en coronaepidemi herhjemme.

Den første smittede dansker kom for eksempel hjem fra en skiferie i Italien. Samtidig kan cirka 70 procent af de første coronasmittede danskere fra slutningen af februar til starten af maj føres tilbage til skisportsstedet Ischgl i Østrig, viser gen-analyser fra Københavns Universitet.

Der bliver ikke afterski, som man kender det i Tyrol. I stedet for at stå på bordene, skal du i år sidde ved bordene for at få serveret alkohol. Foto: CHRISTIAN BRUNA

Som smitten i øjeblikket udvikler sig i Europa, spår danske coronaeksperter da heller ikke skiferien mange chancer.

Lige nu er Tyskland, Norge og enkelte regioner i Sverige de eneste skidestinationer, der ligger under udenrigsministeriets kriterium for, hvornår et land bliver et karantæneland (under 30 nye smittede per 100.000 indbyggere).

Og både Norge og Tyskland har for tiden indrejserestriktioner for danskere, som betyder, at alle danskere skal i karantæne ved indrejse i Norge, mens det i Tyskland endnu kun er folk fra Region Hovedstaden.

»Hvis jeg skal vurdere ud fra, som det ser ud lige nu, tror jeg ikke, der bliver noget rejseri til vinter. Lige i øjeblikket har de europæiske lande med skisportssteder generelt et højt smittetryk,« sagde professor i virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup i sidste uge til B.T.

Modsat i Norden, hvor mange bor i egne hytter eller lejligheder, er hoteller mere udbredt i Alperne. Dermed bor man også tættere. Her er det Ischgl. Foto: LEONHARD FOEGER

Speciallæge og formand for Lungeforeningen Torben Mogensen er også skeptisk – især i forhold til destinationerne i Sydeuropa:

»Jeg tvivler på, at skisport i Østrig, Frankrig og Schweiz vil være særligt attraktivt til vinter, da man i disse skisportssteder er tættere på hinanden end i eksempelvis Norge og Sverige. Det er mere bygget op omkring fest og farver, og så kan man få svært ved at holde smitten nede.«

Trods de dystre udsigter arbejdes der i alle skiområderne lige nu på højtryk op til åbningen, som for de fleste områder sker i slutningen af november. Nogle områder, der ligger højt, er allerede åbne.

»Der er ikke nogen områder, der har valgt at sige, at de holder lukket. Skiområderne kommer til at holde åbent. Folk kommer til at stå på ski. Spørgsmålet er bare, om danskerne kan rejse af sted,« siger Claus Madsen.

Og det spørgsmål kan ingen lige nu svare på. Det afhænger nemlig af, hvordan smitten udvikler sig i de pågældende lande, og hvordan myndighedernes reaktion på en udvikling måtte være på tidspunktet for ens afrejse.

Én ting er dog sikkert. Skiferien bliver ikke helt, som den plejer. Dels er der i hvert land nogle generelle restriktioner, man skal leve op til. De restriktioner vil – ligesom herhjemme – kunne blive ændret mange gange inden afrejse.

Dertil kommer, at nogle områder har valgt at lave ekstra foranstaltninger, som skal sikre gæsterne mod smitte.

I Alpe d'Huez i Frankrig må man for eksempel ikke være mere end 10 personer til en fest. Det gælder også på restauranter, hvor man maksimalt kan booke bord til 10 personer.

Afstand og mundbind skal være med til at sikre, at Ischl igen i år ikke bliver corona-hotspot. Foto: Christian Bruna

Og hvis du tror, du skal ned og danse på bordene i Tyrol i Østrig, bliver du slemt skuffet. Indtag af alkohol må nemlig kun ske, når du sidder ned ved et bord.

Særligt ét område har i år gjort ekstra meget ud af gæsternes sikkerhed i år.

Coronaens ground zero i Europa, Ischgl.

»De gør alt ud af sikkerheden i år. De har for eksempel bestilt 600.000 halsedisser, der har funktion som et mundbind, som folk får udleveret sammen med deres liftkort,« siger Claus Madsen.

Når du står i kø og tager en lukket lift, skal du bære mundbind. I Ischgl har de inkøbt 600.000 særlige halsedisser, så alle skigæster bliver udstyret med en. Foto: Foto: Pressefoto

Og den skal altså bæres, når man står i køer eller tager lukkede lifte.

Trods de ekstra tiltag tror han nu nu alligevel, at de fleste danskere i år kigger mere nordpå end syd, når årets skiferie skal bestilles.

»Man vil nok gerne være lidt mere for sig selv i en hytte eller egen lejlighed og til gengæld være lidt mere påpasselige med hoteller. Og der er bare flere hoteller i eksempelvis Frankrig og Østrig,« siger han.

Også når det gælder transporten til skiområdet ser coronaepidmien ud til at ændre vores præferencer.

»Selv om søgningerne på vores artikler generelt ikke er mindre i år, kan vi for eksempel se, at 'skiferier med fly' får færre søgninger,« siger han.