Det er ikke kun våde fødder, der pjasker rundt på terrazzogulvet på Bellahøj Svømmestadion i Brønshøj, København.

Der er nemlig fundet skimmelsvamp på gulvet, og det betyder, at hallen skal lukkes fra september og ni måneder frem.

Det skriver minby.dk.

Politikerne i København Kommunes Borgerrepræsentation har derfor afsat 40 millioner kroner til nyt gulv og udskiftning af vandfiltre til at renovere skaderne.

»Det er super ærgerligt, for det er den eneste svømmehal med 50 meter bassin i København, men vi skal selvfølgelig have lavet det skimmelsvamp, som er i terrazzogulvet,« siger Jonas Bjørn Jensen (S), der er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune til mediet.

På svømmehallens hjemmeside står der oplysninger om skimmelsvampen. Der er ikke tale om svamp i bassinerne, men på de øvrige arealer, ligesom Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at gulvene ikke udgør en alvorlig sundhedsfare for svømmehallens brugere. Derfor er svømmehallen stadig åben indtil september.

Alligevel har landsholdssvømmerne fra det Nationale Træningscenter fundet det nødvendigt at finde nye baner at træne i.

Nu træner landsholdssvømmerne i stedet på svømmestadions i Storkøbenhavn, blandt andet Ballerup og Lyngby, oplyser sportschef i Dansk Svømmeunion Lars Green Bach til mediet.