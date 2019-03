»Det var tre måneder, hvor jeg har haft ondt og skreget af smerter.«

Sådan fortæller en meget berørt Britta Astrup, der i slutningen af august 2018 fandt ud af, at det, hun selv troede var en form for tumor, hjerneblødning eller blodprop, faktisk var skimmelsvamp, der var vokset bag hendes øje.

Den 60-årige sagsbehandler fra Djursland er, uden nogen kan forklare hvorfor, blevet inficeret med skimmelsvamp i hjernen.

Svampen er formentlig trængt ind i Britta Astrups hjerne via synsnerven.

»Jeg starter med at få hovedpine tilbage i maj sidste år. Det bliver værre og værre - til sidst går jeg til lægen,« fortæller hun.

Lægen tager nogle blodprøver, men der er intet at se, så Britta Astrup bliver rådet til at købe nogle panodiler.

Men det går kun den forkerte vej. Hun får mere og mere ondt i hovedet. Til sidst bliver hun sygemeldt.

»Jeg sover kun halvanden time ad gangen og bestiller ikke andet end at ligge i sengen. Jeg spiser heller ikke meget,« siger hun, da B.T. taler med hende.

Britta Astrup har været nødt til at gå til psykolog efter det lange sygdomsforløb. Foto: Privatfoto

Blev langsomt blind

Britta Astrup bliver henvist til en neurolog, og igennem sit forsikringsselskab kommer hun hurtigt på et privathospital.

»Jeg bliver scannet, og de siger, at der er intet at se - men jeg har jo stadig skideondt. Samtidig er mit venstre øje begyndt at lukke sig,« siger hun.

Lægen løfter hendes øjenlåg op og kan konstatere, at Britta Astrups øje virker, som det skal, selvom hun ikke selv kan løfte øjenlåget.

Cirka en måned efter skal Britta Nielsen til en ny scanning. Øjet reagerer ikke længere på lys. Britta Astrup er nu blind på det ene øje.

Hun bliver sendt videre til Aarhus Universitetshospital, hvor de undersøger hende. Der er mistanke om, at hun har en tumor.

»De fortæller, at de kan se, der er noget, men de ved ikke, hvad det er,« fortæller hun.

Britta Astrup bliver indlagt og får noget stærkere smertestillende. 11. september skal hun opereres.

»Lægen, der har opereret mig, fortæller, at jeg skal pakke en taske. Jeg skal være der længe.«

Nogle dage har Britta Astrup energi til at komme ud at gå en tur. Det nyder hun meget. Foto: Privatfoto

Skimmelsvamp i hjernen

Lægen fortæller hende, at hun som den eneste i Danmark har skimmelsvamp, der vokser i hjernen. Hun får også at vide, at der ikke er en behandling for sygdommen, men at de vil prøve at behandle hende med noget svampedræbende middel.

»Jeg var lige der, hvor jeg tænkte, at jeg ville sgu egentlig hellere have kræft, for det ved man jo, hvordan skal behandles,« siger hun.

Britta Astrup er indlagt i cirka seks uger, hvor hun blev behandlet med et svampedræbende middel. På mirakuløs vis begynder hendes venstre øjenlåg her at åbne sig igen.

Tidligere kunne man læse på B.T., at en særlig type resistent skimmelsvamp er i stigning i Danmark. Aspergillus fumigatus hedder den og er den samme type svamp, som Britta Astrup har i hjernen.

Hvad er Aspergillus fumigatus? Aspergillus fumigatus er en sygdomstilstand forårsaget af skimmelsvampen Aspergillus. Aspergillus kan forårsage infektioner i lunger, øvre luftveje, bihuler og øregange og kan hos immundefekte også spredes til indre organer som hjerne og nyrer. Forskere har undersøgt udbredelsen af den særlige resistens i svampen Aspergillus fumigatus hos en lille udvalgt gruppe patienter på Rigshospitalet. På ti år er forekomsten fordoblet. Den findes nu i 3,7 procent af de undersøgte prøver. 109 patienters prøver blev undersøgt - fire af dem havde den særlig resistente udgave af svampen. Kilde: Ritzau og sundhed.dk

Hårdt for familien

I dag er hun i bedring, men det har været en hård kamp, og hun er heller ikke i mål endnu.

»Jeg har været meget aktiv før. Jeg har gået ture, passet min hund, brugt min symaskine og så videre. Det kan jeg ikke mere,« fortæller hun med gråd i stemmen.

Hun bliver hurtigt træt.

Også Britta Astrups familie har haft sygdommen inde på livet. Specielt hendes mand.

»Min mand fik en depression. Han passede sit arbejde, men resten af tiden gik med at kigge på mig og ud i luften,« fortæller hun.

Både Britta Astrups mand og børn var ligesom hende selv bange for, at hun ville ende med at dø af det. Selvom hun i dag har færre smerter, så får hun fortsat medicin.

»Jeg får fem gange 200 mg svampemiddel, morfin og panodiler hver dag,« fortæller hun.

Og frygten for at få et tilbagefald i sygdomsforløbet er der endnu. Den plet af skimmelsvamp, som man kan se i Britta Astrups hjerne, er der nemlig stadig. Og den bliver hverken større eller mindre.