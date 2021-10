Et næsten halvanden times besøg af Fødevarestyrelsen blev en dyr affære for Restaurant Nordly i Risskov.

Det fremgår af kontrolrapporten, at restauranten ikke har været grundige nok med rengøringen.

Her noterede styrelsen blandt andet:

»Skimmellignende plamager i bund af køleskab, alle vinduesrammer og karme fremtræder med belægninger af sort karakter, kødsaft i køleskabs bund, vandplamage rundt om køleskab.«

Besøget fandt sted 14. oktober og resulterede i en bøde på 5000 kroner og en sur smiley.

Derudover resulterede kontrolbesøget i et par indskærpelser som følge af den manglende hygiejne.

Den ene indskærpelse skal sikre, at restauranten sørger for, at alle fødevare i fremtiden bliver beskyttet mod kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige.

Her noterede styrelsen ved kontrolbesøget, at »emfang over stegsektion fremtræder med fedtede belægninger af brunlig karakter, der hænger i drøbeform.«

Den anden indskærpelse gives, fordi der var manglende adgang til håndvask, da restaurantens håndvask var utilgængelig og gemt bag en varm friture.

I rapporten fremgår det, at personalet under besøget gav bemærkningerne »Vi påtænker renovering af køkkenet, for at udbedre køkkenets standard,« og »Vi får en smallere friture, så håndvasken bliver tilgængelig.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Nordly, men uden held.