Man skal altid huske at slå stavekontrol til, før man printer.

Aarhus har tilsyneladende - uden at nogen helt ved hvordan - fået en ny bydel.

I hvert fald hvis man skal tro byskiltet på J.P. Larsens Vej.

Et N har nemlig sneget sig med, så skiltet nu viser mod Branbrand i stedet for Brabrand, som det egentlig skulle.

Det er entreprenøren SafeRoad, der står bag, som har glemt at slå stavekontrollen til.

Det er dog første gang i mange år, at det er sket, og derfor kan driftschefen for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune også kun trække på smilebåndet over den nye bydel.

- SafeRoad har lidt røde ører, det har de sagt, og de er i gang med at bestille et nyt skilt, og så bliver det sat op. Og så er det sådan noget, vi smiler lidt ad over en kop kaffe, siger Kim Gulvad Svendsen, driftschef for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunen har bestilt det nye og rigtige skilt som en hastesag og forventer, at det kommer så hurtigt som muligt.