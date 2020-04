Et skilt i vejkanten på Helgenæs har skabt heftig debat blandt de lokale. Nu har en kvinde taget sagen i egen hånd og fjernet det.

Satine von Gersdorff fra den lille by Fejrup på Helgenæs er en handlekraftig kvinde. Hun blev så oprevet over et opstillet vejskilt, at hun nu har fjernet det.

»I Facebook-gruppen for Helgenæs var der opbakning til, at sådan noget vil vi ikke have stående. Så jeg vendte rundt i min bil og tog skiltet ned,« fortæller Satine von Gersdorff til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun og mange andre lokale var chokerede over skiltet og dets budskaber henvendt mod de mange gæster, som egnens naturområder for tiden får.

Budskaber som ingen af dem, der står frem, bakker op om.

»Jeg var chokeret, da jeg så skiltet, det ligner ikke mit lokalsamfund, at der skal stå et skilt med så aggressivt et budskab. Det hører ingen steder hjemme og er ikke i ånden herude,« siger Satine von Gersdorff.

Hendes holdning deles tilsyneladende af rigtig mange lokale.

Det fremgår af kommentarerne på Facebook-siden 'Helgenæs Opslagstavle', hvor skiltet er blevet flittigt debatteret det seneste døgn.

På den ene side af skiltet står der 'Så kør dog hjem', mens der på den anden side står 'God tur gjem'. Vis mere På den ene side af skiltet står der 'Så kør dog hjem', mens der på den anden side står 'God tur gjem'.

'Selvom jeg er ung, og ikke længere er fastboende, bliver jeg ked af at se sådan et skriv.

Hvis der virkelig sidder folk med sådan en holdning, så underskriv i det mindste med jeres eget navn og ikke på vegne af hele Helgenæs,' skriver en bruger i et opslag, og hun får hurtigt opbakning i tråden.

'Det skilt er en skændsel,' lyder det i kommentarsporet.

'Som bosiddende på Helgenæs var det en ubehagelig følelse at køre forbi en så fjendtlig hilsen,' skriver en anden.

Også flere af de turister, som beskeden formentlig er målrettet, er uforstående over for ordlyden.

»Vi har haft sommerhus i 55 år herude, og vi har altid handlet i Brugsen. Så kære Helbo(er), vær glad for, vi handler lokalt, at vi godt kan finde ud af at holde afstand, og at kun en fra familien handler,« lyder det fra en af dem.

Derfor er mange også glade for Satines beslutning om at fjerne skiltet.

Hvad der så skal ske med det nu, ja det er fortsat uklart.

»Nogle af os herude har overvejet, om vi skulle male nogle mere positive budskaber på skiltet. Det her er i hvert fald ikke det Helgenæs, jeg kender,« slår Satine von Gersdorff fast.