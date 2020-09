Vælger du at blive gift med en ny mand, mister du dine børn. Krænker du din egen eller din families ære, mister du forældremyndigheden.

Imamen Abu Bashars betingelser til en kvinde fra Odense, der ønskede at blive skilt uden om myndighederne, var barske.

Det afslører en skilsmissekontrakt, som Berlingske er kommet i besiddelse af.

Af kontrakten fremgår det blandt andet, at kvinden som følge af skilsmissen skal betale 75.000 kroner til manden.

Hertil skulle kvinden skrive under på, at hun kunne miste forældremyndigheden over sine børn:

Hvis hun bliver gift med en anden mand.

Hvis hun flytter længere væk end 130 kilometer fra nuværende bopæl.

Hvis hun slår sine børn og ikke giver dem mad.

Hvis hun opfører sig på en måde, der krænker hende eller familiens ære.

Af kontrakten, der er underskrevet af Abu Bashar, kvinden, hendes eksmand og flere vidner, fremgår det ifølge Berlingske videre, at kvinden forpligter sig til atr opfører sig ordentligt og ikke mindst oplære børnene i Koranen samt det arabiske sprog.

Hvis ikke kvinden formåede det, ville skilsmissen blive afbrudt.

Skilsmissekontrakten har affødt stærke reaktioner fra blandt andre Peter Rahbæk Juel (S), der er borgmester i Odense Kommune.

»Det er psykisk vold udført med en shariakontrakt. Det er meget, meget grim læsning at se, hvordan en imam fuldstændig undertrykker en kvinde,« siger han til Berlingske.

Som følge af Berlingskes historie har Odense Kommune nu valgt at politianmelde Abu Bashar.

Berlingske er bekendt med kvindens identitet.