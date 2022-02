Skandalen om de udskudte ejendomsvurderinger fortsætter.

Ejendomsvurderingerne er blevet udskudt gang på gang, og nu bekræfter Vurderingsstyrelsen overfor finans.dk, at der er fejl i ikke færre end 7.400 ud af de første 50.000 udsendte vurderinger.

Det betyder, at der er fejl i mere end hver syvende vurdering.

Ifølge styrelsen er det såkaldte plandata med oplysninger om planlove, der er fejlbehæftede.

Det kan for eksempel være oplysninger om bebyggelsesprocenter eller tastefejl. Typisk har fejlene kun haft mindre eller ingen betydning for beskatningsgrundlaget, oplyser styrelsen i et skriftligt svar til finans.dk.

Men fejlene skal stadig rettes, og Vurderingsstyrelsen oplyser, at det er forventningen, at den samme type fejl vil optræde i den resterende boligmasse, som der skal sendes vurderinger ud på.

Styrelsen mener ikke, at det vil forsinke udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger, men flere skatteordførere lufter deres skepsis over for finans.dk.

Det gælder blandt andre Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, der frygter, at datafejlene kan få systemet til at sande til.

Det er planen, at boligejerne skal have modtaget de nye ejendomsvurderinger, inden boligskattereformen træder i kraft i 2024.

Skandalen om ejendomsvurderingerne begyndte helt tilbage i 2013.

Her rettede Rigsrevisionen en sønderlemmende kritik mod skattevæsenet for at spytte pilskæve offentlige ejendomsvurderinger ud.

Typisk var husene i billige områder i Udkantsdanmark stærkt overvurderede, mens husene i dyre områder som København var groft undervurderede.

Konsekvensen er, at tre ud af fire parcelhusejere har betalt enten for meget eller for lidt i boligskat i årevis.

Siden har skattevæsenet arbejdet på et nyt, mere retvisende ejendomsvurderingssystem. Det er også skandaleramt. Det er blevet udskudt flere gange, og det er blevet voldsomt dyrere end først antaget.

Den oprindelige pris for det nye ejendomsvurderingssystem lød på 96 millioner kroner, men nu vurderer Rigsrevisionen, at den endelige pris lander på omkring 3,6 milliarder kroner.

Under skandalen ha B.T. afdækket, at arvinger i afsluttede dødsboer stod til at blive snydt for at få tilbagebetalt den ejendomsskat, deres afdøde pårørende havde betalt for meget.

Først da B.T. afslørede fejl i Skatteministeriets behandling af arvingerne, ændrede Skatteministeriet kurs, og tidligere skatteminister Morten Bødskov har lovet, at arvingerne nu får de penge, som staten ellers havde tænkt sig at beholde under låg i statskassen.

Det betyder, at arvingerne i hele 23.000 dødsboer vil få tilbagebetalt den ejendomsskat, som deres afdøde har betalt for meget.

Arvingerne står til at få tilbagebetalt omkring 450 millioner kroner, forudsat at de får det samme beløb, 19.500 kroner, som andre boligejere, der har betalt for meget i ejendomsskat.