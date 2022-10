Lyt til artiklen

Det tyder på, at boligmarkedet er på vej ind i en mørk periode.

Danske boligejere har måtte justere priserne 1.628 milliarder kroner nedad i september. Det har udviklet sig til den sorteste måned på boligmarkedet i mange år.

Det skriver Finans.

Nedjusteringerne er på kun én måned steget så eksplosivt, at boligpriserne er på samme niveau, som da finanskrisen toppede tilbage i september 2008.

»Det er i høj grad blevet købers marked, og sælgerne skal indstille sig på, at udbudspriserne bør justeres ind efter en ny virkelighed. Det kan blive nødvendigt med et pænt prisnedslag, før enderne kan mødes,« siger Realkredit Danmarks cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig.

I september blev der i gennemsnit givet et nedslag på godt 37.000 kroner per udbudte parcel- og rækkehus.

Og ifølge Christian Hilligsøe Heinig, så har det tal aldrig været højere siden man indførte den statistik i 2007.

I regnestykket hører det dog med, at de nuværende boligpriser er markant højere nu end for 14 år siden, men selv om man renser for det, er det gennemsnitlige nedslag kun en anelse lavere.