Farcen om de pilskæve ejendomsvurderinger og den udskudte boligskattereform, som første træder i kraft i 2024, tager nu en ny og alvorlig drejning for boligejerne.

Måden, som det nye boligskattesystem er strikket sammen på, risikerer nemlig at give boligejerne et skattesmæk.

Det nye beskatningssystem opfanger nemlig ikke eventuelle prisstigninger i 2022 og 2023, og det kan få stor betydning for den enkelte boligejers skat, når reformen er trådt i kraft, skriver Børsen.

Når reformen træder i kraft, bliver det med nye lavere skattesatser, og mange boligejere vil også få en skatterabat, der følger dem, til den dag de sælger boligen.

Hul på to år i ejendomsvurderinger kan udhule skatterabat og betyde højere skattesatser. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Hul på to år i ejendomsvurderinger kan udhule skatterabat og betyde højere skattesatser. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Det lyder jo meget godt set med boligejernes øjne, men det er her problemet opstår.

For hvis skattesatserne og de personlige skatterabatter blev fastsat ud fra en helt frisk ejendomsvurdering lige op til reformens ikrafttrædelse i 2024 – og ikke ud fra to år gamle og forventeligt lavere vurderinger - ville skattesatserne nemlig blive sat ned og den personlige skatterabat sat op under forudsætning af, at boligpriserne stiger i 2022 og 2023.

Det skyldes, at politikerne på Christiansborg har aftalt, at boligejerne samlet set ikke skal betale mere i boligskatter ved overgangen til det nye boligskattesystem end med det nuværende system.

Men når skattesatserne og skatterabatterne fastsættes for den enkelte boligejer, kommer det til altså til at ske med udgangspunkt i en ejendomsvurdering fra begyndelsen af 2022.

Dermed tager beskatningen og fastsættelsen af skatterabatterne ikke højde for de ventede prisstigninger i 2022 og 2023. De økonomiske vismænd forventer, at huspriserne vil stige med 4,5 procent i 2022 og med yderligere 0,5 procent i 2023.

Konsekvensen er, at skattesatserne ender permanent højere og den enkelte boligejers skatterabat permanent lavere, end tilfældet ville have været, hvis skattevæsenets havde benyttet sig af helt friske ejendomsvurderinger.

Efter 2024 skal boligejernes skatter som følge af reformen stige i takt med kommende prisstigninger og nye offentlige vurderinger, som beskatningen beregnes ud fra.

Det kommer i praksis til at betyde, at 2022- og 2023-vurderingerne bliver indhentet og medregnet i senere offentlige vurderinger i for eksempel 2026, og så kommer boligejerne til den tid til at betale skat af stigningerne i 2022 og 2023 – altså før reformen trådte i kraft – i stedet for, at de ventede prisstigninger i 2022 og 2023 bliver indregnet som en del af reformens skatterabatter og skattesatser.

Dennis Flydtkjær, skatteordfører (DF). Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Dennis Flydtkjær, skatteordfører (DF). Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det er noget rod, mener Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær.

»Hvis man kalibrerer satserne ud fra nogle gamle vurderinger, der ikke passer mere, så bliver satserne for høje. Det er da vildt alvorligt, og det er vi nødt til at få ministeren til at forholde sig til,« siger han til Børsen.

Også boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann er kritisk overfor, at boligejerne med boligskattereformen i 2024 bliver beskattet ud fra to år gamle ejendomsvurderinger med tanke på, hvor meget priserne kan rykke sig på kort tid, som vi har set under coronaen.

Skatteminister Morten Bødskov skriver i et svar til Børsen, at han snart vil præsentere den endelige implementering af boligforliget for forligskredsen.