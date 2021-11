Ejeren af et russisk forskningsskib, der har været tilbageholdt i Skagen, er blevet pålagt at betale et tocifret millionbeløb.

Det fremgår af retsbogen fra Retten i Hjørring ifølge Ritzau.

Ved middagstid mandag dukkede en båd med fogeden og to politifolk uden varsel op ved det russiske forskningsskib 'Akademik Ioffe', der lå på reden ud for Skagen for at få brændstof.

Et par timer tidligere havde fogedretten ved Retten i Hjørring sagt god for, at der blev gjort arrest i skibet på baggrund af et millionkrav fra en canadisk rejsearrangør.

Det fremgår af retsbøgerne fra to retsmøder mandag og tirsdag, som Ritzau har fået aktindsigt i.

One Ocean Expeditions Inc. kræver knap 40 millioner kroner af 'Akedemik Ioffes' ejer, som er et videnskabeligt institut under den russiske stat.

Det canadiske selskab har tidligere lejet skibet med besætning og kaptajn til krydstogtekspeditioner i Arktis.

I 2018 stødte skibet på grund nord for Canada med en større gruppe passagerer om bord. Først flere timer senere lykkedes det at få skibet fri. På grund af skibets skader måtte resten af turen og resten af sæsonens ture aflyses.

One Ocean Expeditons mener, at grundstødningen var besætningens skyld, blandt andet fordi den ikke havde læst søkortene.

Selskabet har ført sag mod skibets ejer, men det har ikke været muligt at få den til at betale. Derfor mener canadierne, at det er nødvendigt at gøre arrest i skibet for at sikre deres krav.

Det gav fogedretten i Hjørring det canadiske selskab ret i.

Tidligere har man forsøgt at gøre arrest i skibet i Portugal, men det nåede at stikke af, før domstolen kunne forkynde arresten. Derfor tillod retten, at fogedforretningen blev gennemført, uden at underrette den russiske ejer af skibet på forhånd.

Om bord på "Akedemik Ioffe" protesterede kaptajnen mod arrest af skibet. Der er tale om et forskningsskib, og de 61 personer om bord er udelukkende besætningsmedlemmer og videnskabsfolk.

Han kender til grundstødningen i Canada, men han troede, at sagen var afsluttet, forklarede han.

I et nyt retsmøde tirsdag besluttede retten, at skibet skal blive liggende, indtil dets ejer har stillet sikkerhed for One Ocean Expedition krav på 39.622.958,19 kroner.

Skibet har proviant, vand og brændstof nok til 60 dage, fremgår det af retsbogen.

Siden mandag har et russisk forskningsskib været tilbageholdt i Skagen.

Fogedretten ved Retten i Hjørring har besluttet, at dets ejer skal stille en sikkerhed på knap 40 millioner kroner, som en canadisk rejsearrangør kræver i erstatning af den russiske ejer.