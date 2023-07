Et fragtskib er tirsdag formiddag stødt på grund ved Sjællands Rev Fyr.

Skibet ligger nu stille, mens myndighederne har sendt skibet Marie Miljø ud til stedet.

Det bekræfter vagthavende ved Forsvarets Operationskommando over for B.T.

Skibet Defender sejler med en last fra Sankt Petersborg i Rusland og var på vej til Sibenik i Kroatien.

Forsvarets Operationskommando oplyser, at man har sendt et miljøskib ud for at undersøge, om der skulle være fare for olieudslip fra skibet.

Der er dog indtil videre ikke noget, der tyder på at det er tilfældet.

Myndighederne ved endnu ikke, hvad baggrunden er for at skibet er stødt på på grund.

Man ved heller ikke endnu, hvor længe skibet vil blive liggende.

Der skal først laves en såkaldt bjergningsplan, som skal godkendes i det land, hvor skibet er indregistreret.