Et passagerskib med 130 passagerer gik lørdag eftermiddag på grund ud for Roskilde Fjord.

»Et passagerskib, der var ude på en frokostsejlads, er gået på grund omkring klokken 15.30,« siger Michael Horn, vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter til B.T.

Skibet kaldes Sagafjord og befinder sig i øjeblikket omkring 1,5 kilometer fra Veddelev Havn i et område med meget lavvande.

Var du ombord på skibet, eller ved du noget om sagen? Så hører vi gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os på Facebook.



»De kan ikke redegøre for, hvorfor det er sket. Men de er kommet til at sejle ind på et område med meget lavt vand,« siger Michael horn.

Passagerskibet Sagafjord er lørdag eftermiddag gået på grund ud for Roskilde Fjord. 130 passagerer er i øjeblikket ved at blive evakueret. Foto: Skærmbillede fra Google Maps Vis mere Passagerskibet Sagafjord er lørdag eftermiddag gået på grund ud for Roskilde Fjord. 130 passagerer er i øjeblikket ved at blive evakueret. Foto: Skærmbillede fra Google Maps

Evakuering

Vagtholdslederen oplyste omkring klokken 18, at Østsjællands Beredskab var begyndt at evakuere passagererne.

»To gummibåde fra Østsjællands Beredskab er gået i gang med at evakuere passagererne, fordi vi ikke ved, hvornår skibet kan komme fri,« siger han og fortæller, at der også var en båd fra Dansk Søredningsselskab på vej ud til skibet.

Her ses redningsbådene, som er igang med at evakuere de 130 passagerer fra restaurantskibet. Vis mere Her ses redningsbådene, som er igang med at evakuere de 130 passagerer fra restaurantskibet.

Tidligere på dagen meldte flere civile sig til at evakuere de mange passagerer, men det ønskede Forsvaret dog ikke at tage imod.

»Vi vil helst undgå, at civile deltager i evakueringen,« siger Michael Horn.

De 130 passagerer på Sagafjord er i øjeblikket igang med at blive evakueret. Vis mere De 130 passagerer på Sagafjord er i øjeblikket igang med at blive evakueret.

Kontrol over situationen

Men på trods af at passagererne blev evakueret, oplyste Forsvaret, at det foregik helt udramatisk, og at alle var i land efter en time.

»Klokken 18.55 blev vi orienteret om, at alle passagerer er blevet sikkert evakueret fra skibet. Alle passagerer har det godt,« siger Michael Horn.

Han fortæller også, at der ikke var hul på skibet, og at der derfor hverken var vandindtrængning eller olieudslip på skibet.

»Nu afventer vi blot, at skibet bliver trukket fri fra grunden, og så skal det sejles til Roskilde, hvor det skal undersøges af dykkere, som skal konstatere, om det er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, så det kan få lov til at sejle igen,« forklarer vagtholdslederen.