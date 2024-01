Fire danske tv-kanaler får nye logoer og helt nye look.

Det er Kanal 5, 6'eren, Kanal 4 og Canal 9, som alle hører under Warner Bros. Discovery, som med øjeblikkelig virkning skifter udseende.

Ændringen sker 'som et led i en forening i det visuelle design af de lokale tv-kanaler på tværs af de nordiske lande', skriver Warner Bros. Discovery i en pressemeddelelse mandag.

Ændringen indbefatter i alt 14 tv-kanaler i Danmark, Finland, Norge og Sverige og vil være synlig på skærmen fra i dag, lyder det således i pressemeddelelsen.

»Rebrandingen er ikke blot en visuel fornyelse, men også en styrkelse af vores fælles identitet som en del af Warner Bros. Discovery, og vi har arbejdet tæt sammen for at sikre, at seerne med lethed kan finde den kendte og elskede kvalitetsunderholdning på vores kanaler, selvom vi pakker det ind i et nyt og flot design. Jeg håber vores seere vil tage godt imod det, siger programdirektør, Kristian Rosasco, i pressemeddelelsen.

Det er britiske DixonBaxi, som har stået for det nye look hos Warner Bros. Discovery, oplyser man.

De 14 tv-kanaler, som nu får ensrettet branding, er:

Danmark: Kanal 5, Kanal 4, 6'eren og Canal 9.

Finland: TV5, Kutonen og Frii.

Sverige: Kanal 5, Kanal 9 og Kanal 11.

Norge: TVNorge, MAX, FEM og VOX.