Fra næste år behøver du ikke at huske at tage det fysiske rejsekort med dig, når du skal ud at rejse med bus, tog eller metro.

For snart vil det være muligt at checke ind og ud via en app på mobilen.

Det oplyser Rejsekort & Rejseplan A/S i en pressemeddelelse onsdag morgen.

Af den fremgår det, at man har underskrevet kontrakt om udvikling af Rejsekort som en app.

»I løbet af 2024 vil de første rejsende kunne checke ind og ud på Rejsekort via en app på mobilen,« lyder det helt præcist.

I stedet for at skulle checke ind med det fysiske kort vil du kunne checke ind via appen, inden du påbegynder din rejse – og du kan checke ud, når rejsen er helt afsluttet.

Dermed behøver du ikke længere at foretage et ekstra check ind, hvis du skifter mellem transportmidler på en rejse.

»I vores kundeundersøgelser har det fysiske check ind og check ud været fremhævet som nogle af de største ulemper ved det nuværende Rejsekort,« udtaler Kasper A. Schmidt, der er administrerende direktør i Rejsekort & Rejseplan A/S:

»Det løser vi nu med en check ind- og ud-løsning på mobilen.«

Appen vil også gøre det nemmere for dig at huske at checke ud, da du vil modtage en notifikation om det.

I løbet af 2024 vil de første rejsende kunne bruge Rejsekort på mobilen. Det vil fortsat også være muligt at benytte det eksisterende Rejsekort.